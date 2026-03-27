8 Yaşındaki Otizmli Fırat'tan Haber Alınamıyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Ailesiyle birlikte Malatya’dan Doğanlı köyüne misafirliğe gelen küçük çocuktan dünden bu yana haber alınamıyor.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma, UMKE ve polis ekipleri geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar, çocuğun en son görüldüğü evin çevresinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, özellikle riskli alanlar arasında yer alan dere yatakları ve sulak bölgelerde titizlikle arama yapıyor. Su altı ve su üstü taramalarına dalgıç ekipler katılırken, zorlu arazi şartları nedeniyle havadan destek de sağlanıyor.

DRON VE İZCİ KÖPEKLER DE TAKİPTE

Bölgede görev yapan dronlar geniş alanları tararken, iz takip köpekleri de olası izleri değerlendirmek üzere sahada aktif olarak kullanılıyor. Arama faaliyetlerinin gece boyunca da sürdürüldüğü öğrenildi. Aile ise umutlu bekleyişini sürdürüyor. Amca Mehmet Hüseyin Temel, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini belirterek, yeğeninin sağ salim bulunması için dua ettiklerini söyledi. Aile, çevredeki vatandaşlardan da duyarlılık ve destek bekliyor.

Kaynak: AA