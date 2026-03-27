Hava Ters Köşe Yapacak: Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat!

Hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını, birçok bölgede sağanak ve yer yer kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Nevşehir, Çorum, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE VE BATI AKDENİZ'E UYARI

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNDEN SONRA AZALACAK

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlardaysa çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yağışla birlikte güney ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.

İZMİR'DE SAĞANAK BEKLENTİSİ

Meteoroloji'den yapın açıklamada, İzmir il genelinde, yarın çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği belirtilip, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yapılan son değerlendirmelere göre; yarın İzmir il genelinde kuvvetli 21-50 kg/m²), doğu kesimlerindeki Ödemiş, Kiraz, Torbalı, Bayındır, Kemalpaşa, Tire, ve Beydağ ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m²) sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım ve kıyılarda yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BAŞKENTTE DALGALI HAVA

Başkent Ankara’da hava durumu önümüzdeki günlerde değişken bir seyir izleyecek. Meteorolojik verilere göre kentte hafta sonu yağışlı hava etkili olurken, yeni haftayla birlikte sıcaklıklarda dalgalanmalar yaşanacak. Cumartesi günü başkentte sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların 5°C ile 16°C arasında değişeceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise yağmur etkisini sürdürmeye devam edecek ve sıcaklıklar 8°C ile 12°C aralığında olacak.

Pazartesi günü yağışlı hava devam ederken sıcaklıkların 6°C ile 11°C arasında seyretmesi bekleniyor. Salı günü ise bulutların azalmasıyla birlikte hava az bulutlu olacak ve sıcaklıklar yeniden 16°C’ye kadar yükselecek. Çarşamba günü ise yağmurun yeniden etkili olması ve sıcaklıkların 7°C ile 13°C arasında değişmesi öngörülüyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ SÜRECEK

İstanbul’da hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren düşüş eğilimine girerken, kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava ile birlikte aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.

AKOM’un yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Cuma günü sabah saatlerinde 7°C civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 17°C’ye kadar yükselirken, akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 11°C’ye kadar düşmesi bekleniyor. Haftalık tahminlere göre İstanbul’da cumartesi ve pazar günleri parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir hava hakim olacak. Yeni haftayla birlikte ise yağışların şiddetini artırarak sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava kent genelinde etkisini sürdürürken, özellikle salı ve çarşamba günleri yağış miktarının artabileceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise sıcaklıkların 9°C’ye kadar düşmesiyle birlikte yağışların devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, hafta boyunca sürecek yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle ani sağanaklara karşı tedbir alınması uyarısında bulunuyor. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırması, sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Pazar günü ise yağış devam ederken sıcaklıkların 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Salı günü ise öğle saatlerine kadar güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgâr (30-50 km/saat) bekleniyor. Valilik, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA