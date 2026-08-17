8 Kez Uzaklaştırma Bile Yetmedi: Kefen Gönderip 8 Yerinden Bıçakladı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de bitmek bilmeyen kadına yönelik şiddet olaylarına bir yenisi Adana'da eklendi. Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde 9 Ağustos'ta meydana gelen olayda, 10 yıl önce boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu (56) tarafından bıçaklanan 3 çocuk annesi Ayşe Katırcı (52), mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. Katırcı'yı adım adım ölüme götüren sürecin arkasından ise tam bir sistem ve koruma zaafiyeti çıktı.

ÖNCE KEFEN GÖNDERDİ

İddiaya göre, yaklaşık 25 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eski eşi Arif Tanrıkulu (56), Ayşe Katırcı'yı yıllarca tehdit etmeye devam etti. Şiddet nedeniyle hakkında tam 8 kez uzaklaştırma kararı verilen Tanrıkulu'nun, vahşi saldırıdan bir süre önce eski eşine "Sana mezar yeri aldım" yazılı mesajlar attığı ve evine kefen gönderdiği öğrenildi.

MANGAL YAKARKEN ARKASINDAN SALDIRDI

Olay günü evinin bahçesinde ev sahibiyle birlikte mangal yakan Ayşe Katırcı, kapıdan bir anda giren eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, komşularının ihbarı üzerine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 6 gün boyunca komada kalan ve doktorların "Mucize lazım" dediği Katırcı, hayati tehlikeyi atlattı ancak akciğerinde kalıcı hasar oluştu.

'HER AN GELECEK KORKUSUYLA YAŞIYORUM'

Hastanede çektiği acıları ve yaşadığı dehşeti anlatan Ayşe Katırcı, adalete şu sözlerle haykırdı:

"Yattığım hastanede bile her an gelir, bana bir şey yapar korkusuyla yaşıyorum. Ölümden kıl payı kurtuldum, en ağır cezayı almasını istiyorum. Serbest kalırsa, yarım bıraktığı işi tamamlayıp beni öldürecek. Adaletin benim için devreye girmesini istiyorum."

POZANTI'DA YAKALANDI: 'HATIRLAMIYORUM'

Öte yandan Arif Tanrıkulu, kaçtığı Pozantı ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, "Konuşmak için gitmiştim, öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasını hatırlamıyorum, pişmanım" diyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA