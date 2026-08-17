Bahçeli’den 'Yeni Safha' Mesajı: 'Öcalan’ın Sürece Katkı Vermesini Sağlayacak Şartlar Oluşturulmalı'

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Türkiye yakın tarihinin en büyük dönüm noktalarından birini yaşıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te yaptığı tarihi çağrıyla başlayan ve terör örgütü PKK’nın kendini feshedip silah bırakmasıyla devam eden "Terörsüz Türkiye" sürecinde yasal altyapı tamamlandı. Sürecin temelini oluşturan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun", TBMM Genel Kurulu’nda 467 milletvekilinin dev mutabakatıyla kabul edilerek yasalaştı. MHP lideri Bahçeli, Türk siyasetine yön veren bu tarihi gelişmenin şifrelerini MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’e değerlendirdi.

'BU BİR AF DÜZENLEMESİ DEĞİLDİR'

Türkgün gazetesinde yer alan habere göre, MHP Lideri Bahçeli, kamuoyunda merakla beklenen kanunun hukuki niteliğine dair çok net bir çizgi çekti. Düzenlemenin asla bir "af" olmadığını vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kanun; mahkûmiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme değildir. Kesinleşmiş cezalar bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacaktır. Bu yasa, ceza adalet sistemi ve infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir adımdır."

DEVREYE GİRİŞ ŞARTI

Kanunun uygulanabilmesi için çok katı ve net ön şartlar bulunuyor. Yasaya göre, PKK/KCK ve bağlantılı tüm yapıların fiili varlığına son verdiği, tüm silah ve mühimmatını teslim ettiği öncelikle güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. Bu tespitin ardından Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı alınacak ve bu karar Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra hukuki süreçler (infaz erteleme vb.) devreye girebilecek.

YENİ SAFHA: ÖCALAN VE AİHM KARARLARI DETAYI

Bahçeli, bu kanunun bir son değil, yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirtti. Gelecek dönemde AİHM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilebileceğini ifade eden MHP lideri, sürecin devamlılığına ilişkin şu kritik mesajı verdi:

"PKK’nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifa eden Abdullah Öcalan’ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir."

'KIŞKIRTICI HAMLELERE GEÇİT YOK'

Süreci baltalamak isteyen iç ve dış odaklara karşı vatandaşı sağduyuya davet eden Bahçeli, "Fitne çıkarmak isteyen emperyalizmin taşeronlarına ve içerideki sözcülerine imkân tanımayacağız. Kimse endişe duymasın, MHP karanlık emellere surdur" diyerek, partinin 2053 "Lider Ülke ve Süper Güç Türkiye" vizyonuna odaklandığını vurguladı.

Kaynak: Türkgün Gazetesi