72 kişi hayatını kaybetmişti... İsias Oteli dosyasında yeni gelişme!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsias Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni talebine karşılık, 1993 yılında otelin ilk ruhsatında imzası bulunan dönemin imar müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası olan dönemin ruhsat büro şefi B.B., dönemin imar müdürü M.S.A. ve dönemin belediye başkan yardımcısı O.B. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Kurul, hayatını kaybeden 2 kişi hakkında soruşturma izni verilmemesine ve daimi işçi oldukları için 4483 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayan 2 kişi hakkında da genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiğine karar verdi.

Depremde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava ise devam ediyor.

Kaynak: AA