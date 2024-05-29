Diyarbakır’da sadece Kürtçe hizmet veren kafeye polis baskını: Sahibi gözaltında

Diyarbakır’da sadece Kürtçe hizmet verme kararı alan kafeteryaya polis baskın yaptı. Kafe sahibi Ramazan Şimşek gözaltına alındı.

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Diyarbakır’da sadece Kürtçe hizmet veren kafeye polis baskını: Sahibi gözaltında

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, sabah saatlerinde Yenişehir İlçesi’ndeki Sanat Sokağı’nda bulunan Pine Kafe’ye baskın düzenledi.

Amida Haber'in aktardığına göre; kafede arama yapan polisler, kafenin sahibi Ramazan Şimşek’i gözaltına aldı.

Ramazan Şimşek, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’ndan sonra yaptığı açıklamada, kafede artık hizmetlerin sadece Kürtçe verileceğini duyurmuştu.

Şimşek'in sadece Kürtçe hizmet sunacağını açıklaması sosyal medyada tepki çekmişti.

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