69 Kişiye Mezar Olan Fuat Koku Sitesi'nin İddianamesi 22 Ay Sonra Geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ilde büyük yıkım yaratırken, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı/Kavaslı Mahallesi'nde bulunan Fuat Koku Sitesi'nin A ve B blokunun yıkılmasıyla 6 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 69 kişi hayatını kaybetti. Yıkımda annesi Hayriye Kaya, kız kardeşi Fatma, eniştesi Mahmut ve dokuz aylık yeğeni Çınar Peksoy'u kaybeden Döne Kaya, adalet sürecinin yavaş ilerlemesi sebebiyle 6 Mayıs tarihinden itibaren Ankara'nın çeşitli simge yerlerinde ve Hatay Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti" tutmaya başladı.

15'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Fuat Koku Sitesi'yle ilgili iddianame depremden tam 22 ay sonra tamamlandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fuat Koku Sitesi ile ilgili şüpheliler müteahhit Fuat Koku, binaların yapılması, satılması ve pazarlanması süreçlerinde yer alan Murat Fuatoğlu (Koku), şantiye şefi ve statik proje müellifi Serdal Sıkar, yapı denetim firması yetkilisi Ali Onur Çinçinoğlu, statik proje ve uygulama denetçisi Cemal Topaloğlu ve kontrol elemanı Emrah Bulgurcu hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla hazırlanan iddianame, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

MALZEME KALİTESİ YETERSİZDİ

16 Aralık'ta hazırlanan iddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi. A bloka ilişkin bilirkişi raporunda, proje aşamasında binanın temel donatı alanının yetersiz olduğuna, temel zemin emniyet gerilmesinin yetersiz olduğuna, kolon donatı alanının yetersiz olduğuna ve yapım aşamasında binanın malzeme kalitesinin yetersizliğine vurgu yapıldı. B bloka ilişkin bilirkişi raporunda ise proje aşamasında binanın temel donatı alanının yetersiz olduğu, temel zemin emniyet gerilmesinin yetersiz olduğu, kolon boyutlarının yetersiz olduğu, kolon donatı alanının yetersiz olduğu, yetersiz donatı detaylandırmasının bulunduğu belirtildi ve yapım aşamasında binanın malzeme kalitesinin yetersizliğine dikkat çekildi.

Bilirkişi raporunda, müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim firması görevlileri, statik proje müellifi, statik proje denetçisi, statik uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, kontrol elemanı için "asli kusurlu", belediyenin ilgili birimi sorumluları için ise "tali kusurlu" tespiti yapıldı.

'BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ'NDE İHMALLER

Cumhuriyet Savcısı, iddianamede şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemişler ise de dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, suçtan kurtulmaya matuf beyanlarına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır. A ve B bloklarına ilişkin bilirkişi raporlarında da belirtildiği üzere, binanın temel donatı alanının yetersiz olması, temel zemin emniyet gerilmesinin yetersiz olması, kolon boyutlarının yetersiz olması, kolon donatı alanının yetersiz olması, yetersiz donatı detaylandırmasının bulunması ve malzeme kalitesinin yetersiz olması nedeniyle her iki binanın yıkıldığı tespit edilmiştir. Binaların yıkılmasında ayrıntıları belirtildiği üzere şüpheliler Murat Fuatoğlu, Fuat Koku, Serdal Sıkar, Ali Onur Çinçinoğlu, Cemal Topaloğlu ve Emrah Bulğurcu'nun kusurlarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüphelilerin birinci derece deprem bölgesi olan Antakya ilçesinde inşa faaliyetine giriştikleri ve sorumluluğunu üstlendikleri bu binalardaki ihmalleri sonucunda gerçekleşebilecek bir depremde binanın yıkılabileceğini öngörebilecek durumda oldukları halde birinci derece deprem bölgesindeki bir yerde mevzuatın gerektirdiği önlemleri almaması sonucu inşa ettikleri Fuat Koku Sitesi A ve B blokların, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde yıkılması nedeniyle 69 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmak suretiyle üzerlerine atılı 'Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden olma' suçunu işlediklerine dair haklarında kamu davası açmak için yeterli delil elde edildiği anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında gerekli yargılamanın yapılarak cezalandırılmasına kamu adına talep olunur."

İddianamede Cumhuriyet Savcısı, Fuat Koku Sitesi'ne ilişkin kamu görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildiğini de açıkladı.

Kaynak: ANKA