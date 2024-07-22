61 Yaşındaki Kadın Freni Tutmayan Araçtan Kendini Attı, Metrelerce Sürüklendi!

İstanbul Kağıthane'de Harmantepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde eşi Mukaddes Dırmaz ile Necip Dırmaz (65), otomobilleriyle yokuş aşağıya seyretmeye başladı. O esnada iddiaya göre otomobilin freni tutmayınca sürücü araçla yalpalamaya başladı. Paniğe kapılan sürücünün eşi Mukaddes Dırmaz (61), kapıyı açarak kendini aşağıya attı. Kadın birkaç metre sürüklenerek yaralanırken, otomobil ise park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

KADININ DURUMU İYİ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ise sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazaya karışan sürücünün aracı ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Kaynak: İHA