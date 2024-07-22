MEB Duyurdu: LGS Tercih Sonuçları Açıklandı

LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB, sitesi üzerinden yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

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MEB Duyurdu: LGS Tercih Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millİ eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

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