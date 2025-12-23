60 Yıllık İsim Çıkmazı… Bir Hayat 5 Farklı Kimlik! Kendini Bulmak İçin Dava Açtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Akbaş’ın hayatı, doğumuyla birlikte başlayan bir nüfus kaydı hatasının yıllar içinde büyüyerek adeta bitmeyen bir hukuk mücadelesine dönüşmesiyle şekillendi. Doğumda nüfusa Ergün ismiyle ve kız çocuğu olarak kaydedilen Akbaş’ın kaydı kısa sürede düzeltilse de, isimle ilgili yanlışlıklar eğitimden askerliğe, çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar her alanda karşısına çıktı.

EĞİTİMDEN ASKERLİĞE UZANAN İSİM KARMAŞASI

Akbaş, ilkokul diplomasını Ersun ismiyle aldı. Bu duruma itiraz etmesi üzerine verilen ikinci diplomada ise bu kez adının Ergin olarak yazıldığı ortaya çıktı. Askerlik sürecinde de benzer sorunlar yaşandı. Akbaş, 1986-1987 yılları arasında kendi adıyla 18 ay askerlik yaptığını belirtirken, 1990’daki Körfez Krizi sonrası ilan edilen seferberlikte ikinci kez askere çağrıldı. Bu kez askerlik kaydı Ersün ismiyle oluşturuldu.

BEŞ FARKLI İSİM, TEK HAYAT

Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin Akbaş isimyle geçen 60 yıl, Ersin Akbaş’ın hayatını ciddi şekilde zorlaştırdı. Bu durum sosyal güvenlik primlerinin ödenmesinde, iş bulma süreçlerinde ve resmi kayıtlarda büyük sorunlara yol açtı. Emekli olabilmek için avukatı aracılığıyla Antalya 9. İş Mahkemesi’nde isim tespiti ve iş kazası tespiti davası açıldı.

Mahkeme sürecinde Zonguldak SGK’ya yazılan müzekkereye gelen yanıtta, Akbaş’ın annesi Şerife Akbaş’ın belirtilen dönemlerde vergi mükellefiyetine dair herhangi bir kaydına rastlanmadığı bildirildi. Bilirkişi raporuna dayanan mahkeme, davayı istinaf yolu açık olmak üzere reddetti.

1992 TARİHLİ BELGEYLE YENİDEN UMUTLANDI

Davanın ardından Akbaş’ın kardeşi, Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi’nden önemli bir belgeye ulaştı. Belgede, Akbaş’ın 01.05.1992 tarihinde işe başladığı ve 31.12.1997 tarihinde işi bıraktığı bilgileri yer aldı. Ayrıca annesinin yanında çalıştığı dönemde vergi mükellefi olduğuna dair kayıtların bulunması, sürece yeni bir boyut kazandırdı.

Bu belgenin avukatına iletilmesi üzerine Ersin Akbaş, isim tespiti ve emeklilik hakkının yeniden değerlendirilmesi talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu.

İŞ KAZASI DAVASI 20 YILDIR SÜRÜYOR

Ersin Akbaş’ın hukuk mücadelesi yalnızca isim meselesiyle sınırlı değil. Akbaş, 2005 yılında çelik imalatı yapılan bir iş yerinde çalıştığı sırada ciddi bir iş kazası geçirdiğini belirtti. İddiaya göre sigortasız çalıştırıldığı iş yerinde, kamyona demir yükleyen vincin halatları koptu ve yere düşen demirlerden biri Akbaş’ın kafasına isabet etti. Baygın halde hastaneye kaldırılan Akbaş’ın kazasının, “kendisi düştü” denilerek hastane kayıtlarına normal kaza olarak geçirildiği ve SGK’ya bildirilmediği öne sürüldü. Bu kazanın ardından Akbaş’ın bir gözünde yüzde 70 oranında görme kaybı oluştu.

Sigortasız çalıştırıldığını ve kazanın iş kazası olarak kayıtlara geçmediğini öğrenen Akbaş, isim tespitiyle birlikte iş kazası tespiti davası açtı. Ancak kazanın tek tanığı olan çalışma arkadaşının dava sürecinde hayatını kaybetmesi nedeniyle, 20 yıldır iş kazasını ispatlayamadı. Bu dava da reddedilerek istinafa taşındı.

İSTİNAFTAN BOZMA KARARI

Hem isim tespiti hem de iş kazası dosyaları istinaf mahkemesinde incelendi. İstinaf mahkemesi, her iki dosya hakkında bozma kararı vererek dosyaları yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine gönderdi.

Akbaş’ın avukatı Nuray Ertem, karar sonrası sürecin yeniden başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ersin Bey'in isim karışıklığı nedeniyle ispat edemediğimiz iş kazası ve isim tespit davaları istinaftan döndü. Karar lehimize bozuldu. Yeniden yargılama yapılacak. İş kazasıyla ilgili yeniden dava açma imkanımız doğdu. İsimdeki yanlışlık düzeldiği anda hizmet tespiti davasının da önü açılacak. İstinaftan dönmesi dolayısıyla, iş kazasının tespitine karar verilirse tazminat alma imkanı da olacak. Tazminat davası açacağız ve Ersin beyi mutlu edeceğiz. Şu anda SGK kayıtlarında Ersin, Ersün, Ersun ve Ergün olmak üzere farklı isimler görünüyor. Bu nedenle hizmet birleştirmesi yapılamıyordu. Bu karar emsal niteliğinde."

'21 YIL SONRA HAYALLERİM YENİDEN YEŞERDİ'

İstinaf kararının ardından duygularını paylaşan Ersin Akbaş ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İş kazasıyla ilgili dava yaklaşık 21 yıl sonra istinaftan geri döndü. Açılan davaların bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğine inanıyoruz. En azından kendimizi mahkemede kabul ettirebileceğimizi düşünüyorum. Davalardan birisi, 2005 yılında geçirdiğim iş kazasıyla ilgiliydi. O dönemde işe Ersün Akbaş ismiyle başlamıştım ve dava da bu isimle açılmıştı. 2006 yılında ise resmi olarak Ersin Akbaş oldum. Yaklaşık 20-21 yıldır Ersin Akbaş olarak yaşıyorum. Belgeler ve bilgilerle, avukatımızın desteğiyle ismimizin tespitini sağlamayı amaçlıyoruz. İsimleri birleştirebilirsek emeklilik hakkımız da doğacak. Emekli olmak sadece bir hayal değil, belki de gerçek olacak. 60 yaşındayım. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum ama umut ediyorum. İstinaftan kararın döndüğünü öğrendiğim gün dünyalar benim oldu. Bugüne kadar birinin beni arayıp ‘istinaftan karar geri döndü' dediğini hiç duymamıştım. Adaletin er ya da geç yerini bulduğuna inanıyorum. 21 yıl sonra hayallerim yeniden yeşerdi. 21 yıl sonra da olsa, 30 yıl sonra da olsa adalet yerini buluyor. 60 yıl sonra da İnşallah bir gün isimlerimiz birleştirilir ve emekli olurum. O günü de görmeyi diliyorum."

