Bir Böcek İlacı Vakası Daha! Eve Giren 5 Kişilik Aile Hastanelik Oldu, AFAD Devreye Girdi

İstanbul'da Böcek ailesinin ölümüyle gündeme gelen ilaçlama vakalarına bir yenisi daha eklendiği iddia edildi. İddiaya göre, Beyoğlu'nda ilaçlama sonrası eve giren 5 kişilik aile kusma ve kaşıntı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri evde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Bir Böcek İlacı Vakası Daha! Eve Giren 5 Kişilik Aile Hastanelik Oldu, AFAD Devreye Girdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Korkutan olay, gece saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İsmet K., bir gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı. Ardından da içeride temizlik yaptı.

EVE GİRDİKTEN SONRA HASTANELİK OLDULAR

Temizliğin ardından iddiaya göre gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı. Baba İsmet K.’nin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD EKİBİ EVDE İNCELEME YAPTI

Diğer yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri koruyucu kıyafet giyerek binada ve dairede inceleme yaptı.Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen numunelerin incelenmek üzere götürüldüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'EVİ HAVALANDIRMADAN GİRMİŞLER'

Olayla ilgili konuşan Şenay Akay, "İlaç yapmışlar. Evi havalandırmadan girmişler. O yüzden vücutlarında kabarma olmuş. Onlar da ambulansı arıyorlar. Şu an ne oldu bilmiyorum. Bir ambulans geldi, alıp götürdü. Onu bilmiyorum. Çok kalabalıktı. Bir şeyler vardı ama bilmiyorum. Çünkü gece saat 01.30 - 02.00 idi. Sadece baktık o kadar." diye konuştu.

Bir İlaçlama Faciası Daha! Bu Kez Adres Çorum... 3 Aile ZehirlendiBir İlaçlama Faciası Daha! Bu Kez Adres Çorum... 3 Aile ZehirlendiGüncel

Yine Zehirlenme Vakası! Genç Kız Öldü, İki Çocuğun Durumu KritikYine Zehirlenme Vakası! Genç Kız Öldü, İki Çocuğun Durumu KritikGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul zehirlenme
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hacı Adayları Dikkat! Diyanet Duyurdu, Vize İşlemlerinde Kritik Değişiklik Diyanet Duyurdu, Vize İşlemlerinde Kritik Değişiklik
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Eskişehir'de 7 Gündür Aranıyordu! Tuncay Öğretmenin Cansız Bedeni Porsuk Çayı'nda Bulundu Tuncay Öğretmenin Cansız Bedeni Porsuk Çayı'nda Bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
Defne Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması: 'Sadece Bir Partiye Katıldım' Samyeli'den 'Uyuşturucu Partisi' Açıklaması
12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak 12 Yıl Sonra Gelen Sevinç! Önce Kayyım Atanacak, Sonra Seçim Yapılacak
Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı, Tek İsteğini Açıkladı! Özgür Özel Detayı Dikkat Çekti Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı, Tek İsteğini Açıkladı! Özgür Özel Detayı Dikkat Çekti