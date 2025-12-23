Bir Böcek İlacı Vakası Daha! Eve Giren 5 Kişilik Aile Hastanelik Oldu, AFAD Devreye Girdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Korkutan olay, gece saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İsmet K., bir gün önce bir firmayla anlaşarak evinde ilaçlama yaptırdı. İlaçlamanın ardından 3 çocuğu ve eşiyle eve giren İsmet K., evi havalandırdı. Ardından da içeride temizlik yaptı.

EVE GİRDİKTEN SONRA HASTANELİK OLDULAR

Temizliğin ardından iddiaya göre gece saatlerinde aile üyelerinde kusma ve kaşıntı şikayeti başladı. Baba İsmet K.’nin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ve çocukları U.K. (13), K.K. (12), B.N.K. (9) ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD EKİBİ EVDE İNCELEME YAPTI

Diğer yandan olay yerine gelen AFAD ekipleri koruyucu kıyafet giyerek binada ve dairede inceleme yaptı.Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen numunelerin incelenmek üzere götürüldüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'EVİ HAVALANDIRMADAN GİRMİŞLER'

Olayla ilgili konuşan Şenay Akay, "İlaç yapmışlar. Evi havalandırmadan girmişler. O yüzden vücutlarında kabarma olmuş. Onlar da ambulansı arıyorlar. Şu an ne oldu bilmiyorum. Bir ambulans geldi, alıp götürdü. Onu bilmiyorum. Çok kalabalıktı. Bir şeyler vardı ama bilmiyorum. Çünkü gece saat 01.30 - 02.00 idi. Sadece baktık o kadar." diye konuştu.

Kaynak: DHA