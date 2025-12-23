Eskişehir'de 7 Gündür Aranıyordu! Tuncay Öğretmenin Cansız Bedeni Porsuk Çayı'nda Bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaybolan öğretmen Tuncay Arslan'dan acı haber geldi. 51 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni arama çalışmalarının yedinci gününde Porsuk Çayı'nda bulundu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, Sami Sipahi Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan'ın (51) bulunması amacıyla yürütülen arama çalışmaları 7'nci gününde Porsuk Çayı'nda devam etti.
Çalışma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibince arama yapıldı. Su altında tarama yapan dalgıçlara, arama kurtarma ekipleri de destek verdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kayıp öğretmenin cansız bedeni Ankara'dan gelen dalgıç polislerce Porsuk Çayı'nda bulundu. Kıyıya çıkarılan Arslan’ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Arslan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.
NE OLMUŞTU?
Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra haber alınamayan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA-DHA