6 Yaşındaki Kızını Evlendirmişti! Cübbeli Ahmet, Yusuf Ziya Gümüşel'e Sahip Çıktı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in henüz 6 yaşındayken evlendirilen kızı H.K.G. davasında mahkeme kararını açıkladı. Firari anne Fatima Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilirken sözde eş Kadir İstekli toplamda 36 yıl ve baba Yusuf Ziya Gümüşel ise 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

CÜBBELİ SAHİP ÇIKTI

Bu karara kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü tepki göstererek Yusuf Ziya Gümüşel'e sahip çıktı. Ünlü, Yusuf Ziya Gümüşel'e verilen ceza nedeniyle büyük bir musibetin çökeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünlü şunları ifade etti:

'MUHALİF BİR YAPTIRIMDIR'

"Sağlık durumu çok kötüye giden, elli kiloya kadar düşen, geçen gün bayılıp düşerek alnı yarılan ve burnu iki yerden kırılan ve elimizdeki delîller muvâcehesinde suçsuz olduğuna inandığım Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimize 18 sene 9 ay cezânın revâ görülmesi İslâm'a ve Kur'ân şerî'atine muhâlif olan bir yaptırımdır.

'ÜZERİMİZE BÜYÜK BİR MUSİBET ÇÖKECEK'

Birçok kripto fetöcü ve terörist, vatan hâini ve sâbıkalı serbestçe dışarıda dolaştırılırken bir iftirâya kurbân giden Yusuf Hocaefendi'ye revâ görülen bu muâmele korkarım üzerimize büyük bir musîbetin çökmesine sebep olacaktır.

Hadîs-i şerîfte: "Yeryüzünde bir had cezâsının tatbîki; yer halkı için otuz (gün boyunca) sabah (bereketli) yağmur yağmasından daha hayırlıdır" (en-Nesâî, es-Sünen, rakam: 4904, 8/75) buyrulduğu üzere; şerî'ata muhâlif uygulamaların da bunun tersi hayırsızlıklar getirmesi kaçınılmazdır.

Kızının kemik yaşının tespit teklîfinin dahî kabûl görmeyip delîlleri araştırmaktan bile istinkâf eden bazı insâfsızların cevrine kurbân giden Hoca kardeşimiz hakkında verilen bu yanlış karârın Yargıtay'da düzeltilmesini, taleb edildiği şekilde kızın kemik yaşının tespit edilmesini ve bu iftirâyı kuranların teşhîr edilmesini insâf ehli hâkimlerden bekler ve Cenâb-ı Mevlâ'dan Hocaefendi kardeşimize sabr-u sebât ve sıhhat-u âfiyet ve taze hayat bahşetmesini niyâz ederim."