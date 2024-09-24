Cübbeli Ahmet, İsmailağa'ya Bayrak Açtı! Tarikatta Çocuklara Yaptırılanlar Ağızları Açık Bıraktı

RIFAT KIRCI

İsmailağa’nın medyatik yüzüyken tarikat içerisindeki liderlik yarışının ardından tasfiye edilen Cübbeli Ahmet olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “İsmailağa’ya bağlı medreselere neden talebe verilmemeli?” başlıklı bir açıklamada bulundu. Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamada, çocuklara kıldırılan namazlardan sonra kendisine yönelik beddua ettirildiğini, sinkaflı ifadelerle küfür ettirildiğini iddia etti. Ayrıca Ünlü, hafızlık yaşının 4 yaşından itibaren başlayacağını da belirterek İsmailağa elindeki çocuklara yapılan uygulamalarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

‘NAMAZ SONRASI KÜFÜR ETTİRİLİYOR’

Cübbeli Ahmet yaptığı açıklamada “Diyanetin kursları daha başarılı. Bizimkilerde biraz verimsizlik görüyorum. Kontrolsüzlük görüyorum. En büyük kontrolsüzlük hafızlık yapan 10 yaşındaki bir çocuk 03.00’te teheccüde kaldırılmaz. 03.00’te teheccüde kaldırırsan hafızlık yapan çocuğu, tabi ki sabah namazına kalkacak, işraka kadar uyumayacak o sırada kafa çok iyi çalışır hıfzına çalışacak ama hafızlık yapan bir çocuğu 03.00’te kaldırırsan verim azalır. Büyük olanlar tabi ayrı ama hafızlık 6-7 yaşından hatta 4 yaşından başlıyor. Kuran kursları medreseler bazında sen milletin çocuğuna şuna rabıta yapacaksın diye dayatıyorsun. Cübbeliye lanet okuyacaksın diye kaldırıyorsun. Namazlardan sonra ana avrat söveceksin diyorsun” ifadelerini kullandı.

Teveccüh yatsı namazından sonra işrak ise sabah namazından sonra kılınan namazlara deniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem