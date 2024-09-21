Cübbeli Ahmet'e Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Savcılık Yetkisizlik Kararı Verdi

Cübbeli Ahmet'in uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yetkisizlik kararı vererek dosyayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Cübbeli Ahmet'e Yumruklu Saldırıda Yeni Gelişme: Savcılık Yetkisizlik Kararı Verdi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye 7 Eylül’de Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ünlü’ye yapılan yumruklu saldırıda, konunun terörle bağlantılı olma şüphesine karşın soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun ’basit yaralama’ yönünden Küçükçekmece’de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yetkisizlik kararı verdiği dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Liderlik kavgası verdiği İsmailağa Cemaatinden kovulmasının ardından sık sık gündeme gelen Cübbeli Ahmet son olarak İstanbul İkitelli’de katıldığı bir sohbet etkinliği çıkışında saldırıya uğradı. Boğazı sıkılarak saldırıya uğrayan Ahmet Ünlü, şikayetçi olduktan sonra saldırgan yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ahmet Mahmut Ünlü’ye saldıran kişinin, daha sonra serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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