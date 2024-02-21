6 milyar TL ödenek nereye gidiyor? Prof. Arzova’dan Mehmet Şimşek’e çağrı: Marmara Üniversitesi’nde ödenek yetmedi, asansörler tamir edilemiyor

Marmara Üniversitesi’nde asansör sorunu yaşanıyor.

Türkiye’nin sayılı devlet üniversiteleri arasında yer alan Marmara Üniversite’nin İşletme Fakültesi’nde bulunan 5 asansörün ‘kırmızı etiket’ almasına rağmen probleminin giderilmediği kaydedildi.

2023 yılında açıklanan verilere göre, yılda 5 milyar 598 milyon 213 TL ödenek alan Marmara Üniversitesi’nde, üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanlığı’ndan, fakülteye gönderilen yazıda bütçe olmadığı için asansörlerin onarımının yapılamayacağı belirtilmiş.

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nin İşletme Bölümü’nün Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı Prof.Dr. Sabri Burak Arzova, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunarak, asansörler için bütçe ayrılmasını istedi.

X(eski Twitter) hesabından çağrıda bulunan Sabri Burak Arzova, şunları söyledi:

“Sayın Bakanım Mehmet Şimşek, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültemiz Binasının 5 asansörü de kırmızı etiketlidir. Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığından Fakültemize gönderilen yazıda ödenek olmadığı için yapılamadığı belirtilmiş olup, ödenek sağlanması durumunda ivedilikle yapılacağı belirtilmiştir. Tedbirin alınması da Fakülte Dekanlığı''na bırakılmıştır. Dekanlığımız da herhangi bir kazaya mahal vermemek adına tüm asansörleri haklı olarak kapatmıştır. Şu anda tüm asansörlerimiz kapalı olup, derslerin yapıldığı 1-2-3 katlara öğretim üyeleri katlarından günde 3-4 defa inmek ve geri çıkmak gerekmektedir. Hem öğrencilerimiz hem de öğretim üyeleri için ciddi bir sorun gözükmektedir. Rica etsem açılması gereken bir ödenek varsa acilen açabilir misiniz? Üniversitemiz de bu şekilde ivedilikle yaptırabilsin. Çok teşekkür ederim Saygılarımla…”

Sayın Bakanım @memetsimsek ,

Marmara Üniversitesi @marmara1883 İşletme Fakültemiz @MarmaraIsletme Binasının 5 asansörü de kırmızı etiketlidir.

Üniversitemiz Yapı İşleri Daire Başkanlığından Fakültemize gönderilen yazıda ödenek olmadığı için yapılamadığı belirtilmiş olup, ödenek… pic.twitter.com/WqpKcAelOk — Prof.Dr.Burak ARZOVA (@arzovaone) February 21, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem