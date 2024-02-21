Erzincan'da maden sahasında son durum ne? Bakanlardan açıklama

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold isimli firmanın işlettiği altın madeninde meydana gelen facianın ardından günlerdir kayıp 9 işçiye ulaşılamadı.

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki facianın meydana geldiği İliç’te açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, “Halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde ölçümler sürüyor. Heyelan riski nedeniyle çalışmalar durmuştu. O alanlar tespit edildi ve 9 çalışanın aranmasıyla ilgili faaliyetler devam ederken aileleri sürekli bilgilendirdik. Onların yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Olayın oluş şekliyle alakalı çalışmalarımız adli ve idari yönden sürüyor. Adli süreç konusunda 9 kişi hakkında cezai ve adli işlemler devam ediyor, bu sayı artabilir. Bu süreç titizlikle devam ediyor. 14 Şubat itibarıyla maden faaliyetleri durdu” açıklamasını yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: AFAD ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Yerlikaya ise şunları kaydetti:

3 bine yakın personel ve 800'ün üzerinde araç sahada.

Öncelikle arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz. Onun için arama çalışmalarına ara veriyoruz. "Aşağıda güvenle çalışabilirsiniz" denene kadar AFAD çalışmalarına devam edecek.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI: TEHLİKE ARZEDECEK BİR DURUM YOK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

“Birikme ihtimali olan suya yönelik bir pompa sistemi kuruldu. Maden sahasının adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Sahanın bir üst tarafında alana girmemesi için bir bypass sistemi planlanıyor. Herhangi bir tehlike arz edecek durum yok.”

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI ÖZHASEKİ: ZEHİRLİ ATIK SAPTANMADI

Bakan Özhaseki ise şunları kaydetti:

Uzman arkadaşlarımızla birlikte ve donanımlarımızla birlikte olayın olduğu günden itibaren yakından takip ediyoruz.

İlk anda toprağın nehir ile buluşmasını kesmek gerekiyordu. Bu toprağın güvenli bir yere nakli için gerekli çalışmaları yaptılar. Bu toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığına zararı var mı gibi sorulara cevap bulabilmek açısından 9 noktadan örnek alıyorlar ve laboratuvarlarda inceliyorlar.Ekiplerimiz tehlikeli atıklara yönelik her gün numune alıyorlar. Şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı.