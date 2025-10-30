6 İlde Çok Sayıda Gözaltı: 525 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüpheliler için düğmeye basıldı. Sinop merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 525 milyon liralık hesap hareketi belirlendi.

Son Güncelleme:
6 İlde Çok Sayıda Gözaltı: 525 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop merkezli 6 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 sayılı futbol ve diğer bahis müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 524,5 milyon liralık hesap hareketi bulunan 32 şüpheli yakaladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerden 30'unun tutuklandığı ve 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait 5 araç ile 410 banka hesabına el konulduğunu kaydetti:

"Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Soruşturmada emeği geçenleri tebrik eden Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahis Krizi Sonrası Hakem Zorbay Küçük Sessizliğini Bozdu! UEFA ve FIFA Süreci Takibe AldıBahis Krizi Sonrası Hakem Zorbay Küçük Sessizliğini Bozdu! UEFA ve FIFA Süreci Takibe AldıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
yasa dışı bahis Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Gebze'den Acı Haber! Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı
Kocaeli Gebze'deki Binanın Çökme Anı Ortaya Çıktı Kocaeli Gebze'deki Binanın Çökme Anı Ortaya Çıktı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor
Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti Deniz Kıyısında Gizemli Ölüm! Yürüyüşe Çıkanlar Fark Etti
Gebze'den Acı Haber! Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan Çıkarıldı
Altın Frene Bastı! Trump–Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı Altın Frene Bastı! Trump-Şi Zirvesi Piyasaları Sarstı! Panik Satışları Başladı
SDG, Halep'in Doğusunu Bombaladı! 2 Suriye Askeri Hayatını Kaybetti SDG Halep'in Doğusunu Bombaladı