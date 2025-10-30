Kocaeli Gebze'deki Binanın Çökme Anı Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah 07.30 sularında çöken ve 5 kişilik aileden 4 kişiye mezar olan binaya ait yeni görüntülere ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında 5 kişilik aileden önce Muhammed Emir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı, abla Dilara Bilir ise enkazdan sağ çıkarıldı. Gece yarısı, çalışmaların 19'uncu saatinde baba Levent Bilir ile anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Enkaz altında kimse kalmazken binanın olaydan önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü. Ayrıca fotoğraflarda, binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı da dikkat çekti.

Diğer taraftan binanın çökme anına ait görüntülere de ulaşıldı.

Sabah trafiğinin başladığı saatlerde binanın yan yatarak büyük bir gürültü ile çöktüğü görüldü.

