57 Baro Başkanı'ndan Numan Kurtulmuş'a açık mektup

Cezaevindeki tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürüleceği iddialarıyla ilgili Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Eskişehir, Bursa, Antalya, Samsun, Van, Mardin, Şanlıurfa baro başkanlarının da aralarında bulunduğu 57 baro başkanı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben açık mektup yayınladı. 57 baro başkanı, Numan Kurtulmuş’tan Can Atalay hakkındaki hükmü TBMM’de okutmama yönünde bir irade beklediklerini açıkladı.

57 baro başkanının ortak imzasıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a hitaben yayınlanan açık mektup şöyle:

“TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, bildiğiniz üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine vermiş olduğu ihlal kararına uymayarak kararı gereği için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 8 Kasım 2023 tarihli kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına ve hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

“YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ İSE KARARA UYMAK YERİNE ÖNCEKİ KARARINDA ISRAR EDEREK, ŞERAFETTİN CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İŞLEMLERİNİN BAŞLATILMASI İÇİN TBMM'YE YAZI GÖNDERMİŞTİR”

Bu karar üzerine Şerafettin Can Atalay'ın avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ikinci bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi bu kez Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı dışında, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine karar vererek bireysel başvuru hukuku açısından rehber niteliğinde bir karara imza atmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ulaştığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gereklerine uymak yerine dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise karara uymak yerine önceki kararında ısrar ederek, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için TBMM'ye yazı göndermiştir.

“CAN ATALAY HAKKINDAKİ HÜKMÜN TBMM GENEL KURULU'NDA OKUTULMAMASI YÖNÜNDE BİR İRADE ORTAYA KOYMANIZI BEKLİYORUZ”

Sayın Başkan, TBMM'nin kabul ettiği 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153/6 hükmüne göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama organı olan TBMM'yi de bağlar. Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa'yı fiilen işlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi yukarıda yer verdiğimiz anayasal hükmün açık ihlali olacaktır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan ‘Hukuk Devleti’ niteliğine de büyük bir zarar verecektir. Bu nedenle Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz.”

Açık mektupta imzası bulunan 57 baro başkanı ise şöyle:

“Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan

Ağrı Barosu Başkanı Av. Serdar Günakın

Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır Tekeş

Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin Geçilmez

Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu

Ardahan Barosu Başkanı Av. Murat Yolçu

Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan

Aydın Barosu Başkanı Av. Sezgin Çetin

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Nadir Karakaşlı

Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır

Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses

Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Kahraman

Bitlis Barosu Başkanı Av. Gülhan Bayram Sekmen

Bingöl Barosu Başkanı Av. Yusuf Ketenalp

Bolu Barosu Başkanı Av. Perihan Bengü Akşemsettinoğlu Yılmaz

Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik

Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin

Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz

Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer

Düzce Barosu Başkanı Av. Taner Çakır

Edirne Barosu Başkanı Av. Gökhan Karakoç

Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz

Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

Hatay Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

Iğdır Barosu Başkanı Av. Özgür Kurban Gül

Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç

İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül

Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir

Kayseri Barosu Başkanı Av. Ali Köse

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik

Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir

Muğla Barosu Başkanı Av. Levent Akgün

Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik

Nevşehir Barosu Başkanı Av. Murat Boz

Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun

Osmaniye Barosu Başkanı Av. Mehmet Karakoç

Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran

Siirt Barosu Başkanı Av. Muhammed Alptekin

Sinop Barosu Başkanı Av. Funda Öztürk Altuntaş

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel

Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Egemen Gürcün

Tunceli Barosu Başkanı Av. Fatma Kalsen

Van Barosu Başkanı Av. Sinan Özaraz

Yalova Barosu Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş

Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç.”