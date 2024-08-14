500 Tam Puan Aldılar... YKS Birincileri Hangi Üniversiteye Yerleşti?
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümleri belli oldu. YKS sonuçlarına göre, tam puan alan 9 öğrenciden 4'ü mühendislik, 3'ü ekonomi/iktisat, 1'i işletme, 1'i tıp fakültesini tercih etti.
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla YKS birincilerinin yerleştiği üniversite ve bölümler merak konusu oldu.
Bu yıl 8-9 Haziran'da yapılan 2024-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde (YDT) beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı.
ÖSYM'nin dün yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla sınavda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümler de belirlendi.
Yerleştirme sonuçlarına göre, 9 şampiyonun 4'ü mühendislik, 3'ü ekonomi/iktisat, 1'i işletme, 1'i tıp fakültesini kazandı.
HANGİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİLER?
- Süleyman Mete Genç - Mersin Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
Başarı: TYT Birincisi
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Arda Taşdemir - Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Başarı: AYT Sayısal Birincisi
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Yunus Emre Aydoğan - İstanbul Çapa Fen Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Başarı: YDT Fransızca Birincisi
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Mehmet Alp Güneş - İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Başarı: YDT İngilizce Birincisi
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Fatih Emre Düzcan - Rize Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü
Başarı: AYT Sözel Birincisi
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Berra Kuruş - İstanbul Galatasaray Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü
Başarı: AYT Eşit Ağırlık Birincisi
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Yusuf Salih Orhan - İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü (Tam Burslu)
Başarı: YDT Arapça Birincisi
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Safiye Yaşar - Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü (Tam Burslu)
Başarı: YDT Rusça Birincisi
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Sevgi Kırmızıbekmez - İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu
Kazandığı Bölüm: İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe)
Başarı: YDT Almanca Birincisi
Kaynak: AA