500 Tam Puan Aldılar... YKS Birincileri Hangi Üniversiteye Yerleşti?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla YKS birincilerinin yerleştiği üniversite ve bölümler merak konusu oldu.

Bu yıl 8-9 Haziran'da yapılan 2024-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde (YDT) beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı.

ÖSYM'nin dün yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla sınavda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümler de belirlendi.

Yerleştirme sonuçlarına göre, 9 şampiyonun 4'ü mühendislik, 3'ü ekonomi/iktisat, 1'i işletme, 1'i tıp fakültesini kazandı.

HANGİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİLER?

Süleyman Mete Genç - Mersin Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi mezunu

Kazandığı Bölüm: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği

Başarı: TYT Birincisi

- Mersin Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi mezunu Kazandığı Bölüm: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Başarı: TYT Birincisi Arda Taşdemir - Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu

Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Başarı: AYT Sayısal Birincisi

Yunus Emre Aydoğan - İstanbul Çapa Fen Lisesi mezunu

Kazandığı Bölüm: Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Başarı: YDT Fransızca Birincisi

Mehmet Alp Güneş - İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu

Kazandığı Bölüm: ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Başarı: YDT İngilizce Birincisi

Fatih Emre Düzcan - Rize Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi mezunu

Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü

Başarı: AYT Sözel Birincisi

Berra Kuruş - İstanbul Galatasaray Lisesi mezunu

Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü

Başarı: AYT Eşit Ağırlık Birincisi

Yusuf Salih Orhan - İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu

Kazandığı Bölüm: Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü (Tam Burslu)

Başarı: YDT Arapça Birincisi

Safiye Yaşar - Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi mezunu

Kazandığı Bölüm: Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü (Tam Burslu)

Başarı: YDT Rusça Birincisi

Sevgi Kırmızıbekmez - İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu

Kazandığı Bölüm: İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe)

Başarı: YDT Almanca Birincisi

Kaynak: AA