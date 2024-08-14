500 Tam Puan Aldılar... YKS Birincileri Hangi Üniversiteye Yerleşti?

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümleri belli oldu. YKS sonuçlarına göre, tam puan alan 9 öğrenciden 4'ü mühendislik, 3'ü ekonomi/iktisat, 1'i işletme, 1'i tıp fakültesini tercih etti.

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500 Tam Puan Aldılar... YKS Birincileri Hangi Üniversiteye Yerleşti?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla YKS birincilerinin yerleştiği üniversite ve bölümler merak konusu oldu.

Bu yıl 8-9 Haziran'da yapılan 2024-YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT) sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan türlerinde birer, Yabancı Dil Testlerinde (YDT) beş olmak üzere toplam 9 aday 500 tam puan aldı.

ÖSYM'nin dün yerleştirme sonuçlarını açıklamasıyla sınavda birinci olan öğrencilerin yerleştiği üniversite ve bölümler de belirlendi.

Yerleştirme sonuçlarına göre, 9 şampiyonun 4'ü mühendislik, 3'ü ekonomi/iktisat, 1'i işletme, 1'i tıp fakültesini kazandı.

HANGİ ÜNİVERSİTELERE YERLEŞTİLER?

  • Süleyman Mete Genç - Mersin Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi mezunu
    Kazandığı Bölüm: ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
    Başarı: TYT Birincisi

  • Arda Taşdemir - Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi mezunu
    Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
    Başarı: AYT Sayısal Birincisi

  • Yunus Emre Aydoğan - İstanbul Çapa Fen Lisesi mezunu
    Kazandığı Bölüm: Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
    Başarı: YDT Fransızca Birincisi

  • Mehmet Alp Güneş - İstanbul Atatürk Fen Lisesi mezunu
    Kazandığı Bölüm: ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    Başarı: YDT İngilizce Birincisi

  • Fatih Emre Düzcan - Rize Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi mezunu
    Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü
    Başarı: AYT Sözel Birincisi

  • Berra Kuruş - İstanbul Galatasaray Lisesi mezunu
    Kazandığı Bölüm: Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü
    Başarı: AYT Eşit Ağırlık Birincisi

  • Yusuf Salih Orhan - İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu
    Kazandığı Bölüm: Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü (Tam Burslu)
    Başarı: YDT Arapça Birincisi

  • Safiye Yaşar - Ankara Ayrancı Anadolu Lisesi mezunu
    Kazandığı Bölüm: Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü (Tam Burslu)
    Başarı: YDT Rusça Birincisi

  • Sevgi Kırmızıbekmez - İstanbul Kabataş Erkek Lisesi mezunu
    Kazandığı Bölüm: İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe)
    Başarı: YDT Almanca Birincisi

Kaynak: AA

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