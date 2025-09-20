5 Yıl Önce Çalınan Motosiklet Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Mersindere Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sart Karakolu ekipleri, devriye sırasında A.S. (60) yönetimindeki plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Şase numarası üzerinden yapılan kontrollerde motosikletin plakasının 45 KA 8720 olduğu ve 2020 yılında Alaşehir Şehit Süleyman Avşar Polis Merkezi tarafından çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi.

Motosiklet, sahibi Vedat Ekiz’e (46) teslim edilirken, motosikleti kullanan A.S. jandarmadaki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA