5 Yıl Önce Çalınan Motosiklet Bulundu
Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimde, plakasız bir motosiklet durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin 5 yıl önce çalındığı ortaya çıktı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Olay, Mersindere Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sart Karakolu ekipleri, devriye sırasında A.S. (60) yönetimindeki plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Şase numarası üzerinden yapılan kontrollerde motosikletin plakasının 45 KA 8720 olduğu ve 2020 yılında Alaşehir Şehit Süleyman Avşar Polis Merkezi tarafından çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi.
Motosiklet, sahibi Vedat Ekiz’e (46) teslim edilirken, motosikleti kullanan A.S. jandarmadaki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA