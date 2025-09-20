5 Yıl Önce Çalınan Motosiklet Bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimde, plakasız bir motosiklet durduruldu. Yapılan incelemede motosikletin 5 yıl önce çalındığı ortaya çıktı.

5 Yıl Önce Çalınan Motosiklet Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Mersindere Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sart Karakolu ekipleri, devriye sırasında A.S. (60) yönetimindeki plakasız motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Şase numarası üzerinden yapılan kontrollerde motosikletin plakasının 45 KA 8720 olduğu ve 2020 yılında Alaşehir Şehit Süleyman Avşar Polis Merkezi tarafından çalıntı kaydı bulunduğu belirlendi.

Motosiklet, sahibi Vedat Ekiz’e (46) teslim edilirken, motosikleti kullanan A.S. jandarmadaki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa Hırsızlık
Gelibolu'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı Gelibolu'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı
Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi! Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibini İlgilendiriyor Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi
Kuyumcuyu Oyalayıp 2,5 Kilo Altın Çaldılar Kuyumcuyu Oyalayıp 2,5 Kilo Altın Çaldılar
Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama