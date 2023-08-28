47 farklı suç kaydı bulunan Özel Ege Şehir Hastanesi, patronuna karşı işçiler mücadeleye başladı

Özel Ege Şehir hastanesi patronunun, farklı mesleklerden emekçileri işe alıp, bir süre çalıştırıp, maaşlarını ödemediği; maaşlarının ödenmesini isteyen emekçilere ise şirketin ödeme gücü bulunmadığını söylediği, ücretini alamadığı için işten ayrılmak zorunda kalan işçilerin yerine yeni işçilerin işe alındığı, bu şekilde sayısız emekçiyi kandırmaya çalışıp maaş vermeksizin çalıştırdığı ortaya çıktı.

SİGORTADA USULSÜZLÜK, MOBBİNG, İŞÇİ DÜŞMANLIĞI

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nda yer alan bilgilere göre, çok sayıda emekçiyi maaş vermeksizin çalıştırmaya kalkan Özel Ege Şehir Hastanesi’nin, işe aldığı emekçilerin sigortasında usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Patronların Ensesindeyiz avukatlarının incelediği belgelere göre bazı işçilerin sigorta kaydının geç başlatıldığı veya usulsüz olarak eksik prim günü gösterildiği, gerçeğe aykırı şekilde sigorta giriş çıkışı yapıldığı, SGK’ya bildirilen iş tanımlarının yanlış beyan edildiği görüldü.

Diğer yandan çeşitli sebeplerle haklarını dile getiren emekçilere mobbing yapıldığı, yöneticilerin bu taleplere hakaretlerle yanıt verdiği örneklerin de yaşandığı bildirildi.

HEMŞİRELERE SU YOK

Hastanede çalışan hemşireler ağır koşullarda çalıştırıldı. Hemşirelere iş tanımının dışında işler yaptırıldı, bulaşıklar yıkatılmak istendi, çok ağır iş yükü yükletildi. Bu ağır çalışma koşulları altında emek veren hemşirelere ise mesai içerisinde içebilecekleri içme suyu bile çok görüldü. Bu da yetmezmiş gibi emekçilerin molalarının da mesai saatlerinden kesildiği ifade edildi.

ESKİ BAKANIN DANIŞMANI

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bir dönem danışmanlığı yapan patron Arif Barata ise hakkında 47 suç kaydı bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

EMEKÇİLER İÇİN BİLANÇO AĞIR

Hastanenin bu şekilde ücret vermeksizin çalıştırdığı ve sigortasında usulsüzlük yaptığı işçi sayısı ise belirsiz.

PE’ye ulaşan ve bir mücadele komitesi kuran işçilerin bildirdiğine göre çok sayıda ve farklı mesleklerden işçiler, alacaklarını şirkette bırakıp işten ayrılmak zorunda kaldı. Hastane ise emekçilere maaşlarını ödememeyi âdeta rutin bir uygulama haline getirdi.

HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDİLİYOR

Ayrıca hastanede istenilen organlar ameliyattan sonra hasta yakınlarına verilmesi gerekirken servislerde dolaşıyor:

İŞÇİ KOMİTESİNDEN ÇAĞRI

Kendisini yalnız hissettiği için ücret alacaklarını bırakıp gitmek zorunda kalan işçilere ise komiteleşen Özel Ege Şehir Hastanesi işçilerinden çağrı var:

"Hastaneyi mafyöz yöntemlerle yöneten Özel Ege Şehir Hastanesi patronu Arif Barata’nın artık bir rutine dönüştürdüğü bu işçi düşmanı uygulamaların yanına kâr kalmasını istemiyoruz. Hakları verilmeyen tüm mesai arkadaşlarımızı birlik olmaya, Patronların Ensesindeyiz ile mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz."