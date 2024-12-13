4 Yaşındaki Çocuğun Midesinden Çıkarlar Tüyler Ürpertti! Tam 13 Tane…

Yozgat’ta 4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı boncuk bilekliğini yuttuğu söylenerek hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tetkik sonucu çocuğun bağırsaklarında tespit edilen 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.

Müdahaleyi yapan doktor Serkan Odabaşı, böyle vakalarda cisim yutulmasının tespit edilememesi durumunda büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirterek, ailelere dikkatli olmaları için çağrı yaptı.

Kaynak: AA