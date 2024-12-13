4 Yaşındaki Çocuğun Midesinden Çıkarlar Tüyler Ürpertti! Tam 13 Tane…

Yozgat’ta hastaneye getirilen 4 yaşındaki çocuğun midesinden çıkarlar doktorları tedirgin etti. Minik çocuğun midesinden 13 mıknatıslı boncuk çıkarıldı.

4 Yaşındaki Çocuğun Midesinden Çıkarlar Tüyler Ürpertti! Tam 13 Tane…

Yozgat’ta 4 yaşındaki erkek çocuk evde oyun oynarken mıknatıslı boncuk bilekliğini yuttuğu söylenerek hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tetkik sonucu çocuğun bağırsaklarında tespit edilen 13 mıknatıslı boncuk operasyonla çıkartıldı.

4 Yaşındaki Çocuğun Midesinden Çıkarlar Tüyler Ürpertti! Tam 13 Tane… - Resim : 1

Müdahaleyi yapan doktor Serkan Odabaşı, böyle vakalarda cisim yutulmasının tespit edilememesi durumunda büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirterek, ailelere dikkatli olmaları için çağrı yaptı.

4 Yaşındaki Çocuğun Midesinden Çıkarlar Tüyler Ürpertti! Tam 13 Tane… - Resim : 2

Kaynak: AA

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