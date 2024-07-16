4 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü!

Siirt'te evlerinin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Ömer Asaf, süs havuzuna düştü. Hastanede tedaviye alınan çocuk kurtarılamadı.

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4 Yaşındaki Çocuğun Acı Ölümü!

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Oynamak için evlerinin bahçesine çıkan Ömer Asaf Pekedis, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.

Ailesinin durumu fark ederek sudan çıkardığı Ömer Asaf, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük çocuk, kurtarılamadı. Ömer Asaf'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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