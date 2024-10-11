Birçok Yerde Gözlendi! Türkiye Semalarında Kuzey Işıkları Şöleni

Güneş’ten kopan dev bir plazma topu ve beraberindeki manyetik alan bu sabahtan itibaren Dünya'ya çarparak farklı yerlerden görünebilecek auroralara neden oldu. Kuzey ışıkları olarak bilinen auroralar dünyaya 4 milyon kilometre hızla gelirken, güneşten kopan ışıklar Sakarya ve Kastamonu'da görüldü.

Kastamonu’nun İnebolu, Çatalzeytin ve Cide sahilleri başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde net bir şekilde görülürken, İnebolu ve Cide açıklarında gökyüzünde beliren ve birçok yerden de belli olan kırmızı renkteki ışıklar insanlar da merak uyandırdı.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi. Sosyal medyada pek çok kullanıcı İstanbul'da görülen kuzey ışıklarının fotoğrafını paylaştı.

NEDEN KIRMIZI?

Vatandaşlar; Gökyüzünün gece vakti neden kızıla çalan renge büründüğünü merak ederken, kızıl kuzey ışıklarının güneşten kopan ve dünyaya 4 milyon kilometre hızla gelen parçalardan kaynaklı olduğunu anlaşıldı.

Kaynak: AA