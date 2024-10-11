Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Yaralılar Var

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkii İstanbul istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DFA 940 plakalı otomobil, 34 CRF 435 plakalı otomobil, 34 HUH 743 plakalı otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bir süre trafik yoğunluğunun oluştuğu İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA