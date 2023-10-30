4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

İYİP ve HEDEP'li 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

İYİ Partili bir, HEDEP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM'ye gönderildi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, HEDEP Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, HEDEP Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HEDEP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis’e ulaştı.

KARMA KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Fezlekeler, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

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