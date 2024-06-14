4 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 17 gözaltı

Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen "sahte engelli raporu" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

4 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 17 gözaltı

Aydın merkezli 4 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturmada, para karşılığında sahte engelli raporu düzenleyerek engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim ve istihdam gibi hak ve hizmetlerden usulsüz yararlanmayı sağladığı belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, İzmir, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt elebaşı Ç.G'nin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 87 sağlık kurulu raporu, 127 evrak, 2 tabanca, 54 fişek, 3 şarjör, 18 cep telefonu, 2 engelli kimlik kartı, 6 reçete, bilgisayar, sim kart adaptörü, banka kartı, laboratuvar kartı, 11 sim kart, 7 CD ve 5 flash bellek ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve jandarmanın araştırmaları sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 lira para akışının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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