4 hastanın ölümünden yargılandı: Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi

Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahı Prof. Dr. Alper Çelik, ölüme yol açmak gerekçesiyle 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, sahibi olduğu hastanede dahil hiçbir şekilde hekimlik yapamayacak.

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4 hastanın ölümünden yargılandı: Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi

Hastalarının ölümüne sebep olduğu iddia edilen diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, İstanbul’un Şişli ilçesindeki muayenehanesi, Etiler’de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi de dahil hiçbir yerde hekimlik yapamayacak.

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Öte yandan Çelik'in, Cevdet Akbulut, Selahattin Serin’in ölümüne sebep verdiği iddia edilmişti.

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