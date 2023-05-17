31 yaşındaki ağır hasta tutuklu cezaevinde yaşamını yitirdi

Bitlis’te 2014 yılında yargılandığı dosyadan “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 15 yıl hapis cezası verilen ve 9 yıldır tutuklu bulunan 31 yaşındaki Behçet Kaplan, tutulduğu Ahlat T Tipi Cezaevi’nde bu akşam hayatını kaybetti.

Son bir yıldır midesinde ağrılar yaşayan Kaplan’ın ailesi tüm ısrarlara rağmen Kaplan’ın tedavi için Ahlat ve Tatvan Devlet Hastaneleri dışında bir yere gönderilmediğini aktardı. Mart ayının sonlarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Behçet Kaplan’a mide kanseri teşhisi konuldu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre tedavisi tam teşekküllü bir hastanede yapılmayan Kaplan son 4 aydır yemek de yiyemiyordu.

Gece saatlerinde cenazesi ailesince alınan Kaplan’ın cenazesi, Karşıyaka Mahallesi’ndeki camiye götürüldü, aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.