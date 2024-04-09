30 yıldır görevinin başında olan muhtar: Yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum

Mardin'in Midyat ilçesinde 54 yaşındaki Murat Başar, 6 bin seçmeni bulunan Gölcük Mahallesi'nde 7'nci kez muhtar seçilmenin gururunu yaşıyor. 30 yıllık muhtar olan Başar, "Mahallemizde yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum. 30 yıldır hizmet sunuyorum, önümüzdeki dönemde de milletime hizmet etme imkanı bulduğum için gurur duyuyorum" dedi.

Medeniyetler şehri Mardin'in Midyat ilçesinde arzuhalcilik yapan Başar, 1994 yılında henüz 24 yaşındayken Gölcük Mahallesi'nde muhtar adayı oldu.

Genç yaşında başladığı muhtarlığı 6 dönemdir sürdüren 10 çocuk babası Başar, son olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de 7'nci kez muhtar seçilerek 5 rakibini geride bıraktı, mührü kaptırmadı.

Müslüman, Hristiyan ve Yezidi inancından Türk, Süryani, Kürt ve Arap vatandaşların bir arada yaşadığı, yaklaşık 10 bin nüfuslu, 6 bin seçmenin bulunduğu mahallede kurduğu ilişkiler ve sunduğu hizmetlerle gönülleri kazanan Başar, 7'nci kez seçimi kazanma başarısı gösterdi.

Mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ'dan alan Başar, 30 yılını verdiği muhtarlıkta yeni döneme ve hizmetlere hazırlanıyor.

"Mahallemizde yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum"

Muhtar Murat Başar, lise eğitimini tamamladıktan sonra ilçede bir süre arzuhalcilik yapmaya başladığını söyledi.

Askerden döndükten sonra da bu mesleğini bir süre sürdürdüğünü ifade eden Başar, "Seçim yaklaşınca aday olmaya karar verdim, aileme ve arkadaşlarıma da danıştım. Herkes olumlu karşıladı. 1994 yılında muhtarlığa başladım ve 7'nci döneme girdim. Dost, akraba ve mahalle sakinlerine destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 10 bin nüfuslu mahallede 6 bin seçmenin bulunduğunu anlatan Başar, bu dönem muhtarlık için 5 rakibinin olduğunu, rakiplerini geride bırakarak seçimleri yeniden kazanmayı başardığını belirtti.

Başar, şunları söyledi:

"7 gün 24 saat milletimizin hizmetindeyiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Mahallemde Süryani, Yezidi, Müslüman, Türk, Kürt, Arap her din ve dilden insan var. Ayrım yapmadan herkese hizmet sunuyoruz. Biz onları, onlar da bizleri seviyor ve bize destek veriyorlar. Bir sorun olduğunda onlara yardımcı oluyorum. Bütün kurumlarla ilişkilerimiz iyi. Mahallemiz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Mahallemizde yarım kalan işleri tamamlamak istiyorum. 30 yıldır hizmet sunuyorum, önümüzdeki dönemde de milletime hizmet etme imkanı bulduğum için gurur duyuyorum."

"Böyle devam ettikçe her seferinde kazanır"

Mahalle sakinlerinden Abdullah Çiçek, muhtar Murat Başar'ın mahallede 30 yıldır herkesin sevgisini kazandığını belirtti.

Çiçek, "İlk yıl da onu tercih ettik. Şimdiye kadar da ondan memnunuz. İşimiz olduğunda, aradığımızda 2-3 dakikada gelir. Böyle devam ettikçe her seferinde kazanır. Kazanmasının nedeni işini iyi yapmasıdır. Sevilen, çalışkan, icracı birisi. Böyle devam ederse gelecek seçimde de oyumuzu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Süryani Anter Onar da 50 yıldır aynı mahallede yaşadığını, Başar'ın muhtarlık hizmetinden memnun olduklarını dile getirdi.

Başar'ın mahallede herkes tarafından sevildiğini anlatan Onar, şunları söyledi:

"Çalışkan ve telefonlarımıza her zaman cevap veren biri olduğu için onu seviyoruz ve daima ona oy veriyoruz. Elektrik, altyapı sıkıntısı, maddi ihtiyacı olan birisi olur, hemen yardımcı oluyor. Mahallemizde hiç ayrım yapılmıyor. Muhtarımızın bu dönem de çalışacağı konusunda ümidimiz yüksek. Ona başarılar diliyoruz."

Süryani Melisa Akyol, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ilk kez oy kullandığını, muhtarlık için oyunu Başar'a verdiğini söyledi.

Başar'ın 30 yıldır işini iyi yaptığı için bu dönem de kazandığını dile getiren Akyol, "Çok iyi bir muhtar. Gençlerle genç, büyüklerle büyük olur. Dürüst, adil, çok iyi bir ağabeyimiz. Her koşulda onu destekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA