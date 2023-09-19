3 yaşındaki Lina Nazlı cinayetinde sanıklar duruşma salonuna gelmeyi reddetti

Bir televizyon programına Gaziantep’ten katılan Melissa İlhan, kayıp 2 çocuğu için yardım istedi. Ailenin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen Gaziantep polisi, bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın cesedini derin dondurucuda buldu. Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada ikinci duruşma bugün Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz duruşma salonuna gelmeyi reddedip, SEGBİS ile katıldı. Duruşma salonunda baba Abdurrahman Erbay, babaanne Sevim Erbay, hala Gamze Doğan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Gaziantep Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, anne Melissa İlhan’ın avukatı Mustafa Murat Gül, sanık Mehmet Aksu’nun avukatı Sümeyye Yılmaz ve avukat Ali Salman, sanık Muhabbet Toz’un avukatı Yakup Koca ve diğer yakınları yer aldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Kasım tarihine erteledi. Baba Abdurrahman Erbay, “Şikayetim devam ediyor” dedi.

"SANIKLARIN MAHKEMEYE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

UCİM Avukatı Ayça Kara Sığırcı, “Doğrudan soru sorma hakkımızı kullanmak adına sanıkların mahkemeye getirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sanık Mehmet Aksu, “Melissa hastanede benim çocuğu zorla çıkardığımı söylemiştir. Ben kesinlikle öyle bir eylemde bulunmadım. Hatta ben bir arkadaş vasıtasıyla Osman Ş.O. isimli bir kişiden randevu aldım. Bu kişi tanık olarak dinlenebilir. Hatta Osman ile aramızdaki konuşma şuydu; Osman bu çocukta darp izleri olduğunu söyledi. Ayrıca Osman bana Melissa’nın çocuğu başka kimseye vermek istemediğini söyledi. Babasını aramak istediklerinde izin vermediğini bana anlattı. Melissa polislerin önünde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde tehdit ettiğimi söyledi, bu beyanı yalandır. Çocuğu 25 Aralık Devlet Hastanesi'nden Nizip’e sevk ettiklerinde Melissa babayı aramak yerine beni aramıştır, ben de kendisine yardımcı oldum. Abdurrahman Erbay, boşandıktan sonra hiçbir şekilde çocuklarını sormamıştır. Hakkımızda şikayetçi de olmuyor ancak sonrasında beyanında Melissa kendisinin Tiktok hesabından ulaştığını söylüyor. Melissa zorla tutulduğunu söylüyor ancak polisler geldiğinde bu konuda tutanak tutulmadığını söylüyor. Bu durumda beyanın doğru olmadığı nettir. Zorla tuttuğumu söyleyen kişi, nasıl kendi isteğiyle bir televizyon programına çıkıyor? Teslim olmadan 2 gün önce Muhabbet Toz ile konuştum, teslim olması için ikna ettim. Yanına gittiğim avukatın da tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum, beratımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Aksu’nun kendisine bütün suçlamaları üzerine alması gerektiğini söylediğini anlatan sanık Muhabbet Toz ise, "Mehmet bana o gün 'Teslim olalım' demedi, bütün suçlamaları üzerime almamı söyledi. Bu yöndeki beyanları doğru değildir” şeklinde konuştu.

Sanık Mehmet Aksu’nun avukatı Mustafa Murat Gül, “Müvekkil yönünde suç vasfının değişme ihmali vardır. Müvekkilin savunmasında bahsettiği Osman Ş., Gaziantep Üniversite Araştırma Hastanesi'nde hasta bakıcı olarak çalışmaktadır. Suç vasfının değişme ihtimaline binaen müvekkilin tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA