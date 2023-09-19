Yeni halka arz olmuştu: Ebebek hisse geri alımı yaptı

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhut AŞ ve yeni halka arz edilmiş Ebebek hisse geri alımı yaptı.

Halkaarz.net’in aktardığına göre, iki şirketin CEO’su KAP’a hisse geri alımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamalara göre, Ebebek, 15 Eylül’de toplam 90 bin TL tutarındaki hissesini geri aldı. Lokman Hekim de 18 Eylül’de 24 bin TL tutarında hissesini geri aldı.