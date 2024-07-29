3 Milyon Liralık Malzeme Çalmışlar! İstanbul'da Şantiyelere Dadanan Hırsızlar Yakalandı

Hırsızlık ve Yankesicilik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde bulunan beş ayrı inşaat şantiyesinde 3 milyon değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalınmasına yönelik şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde 17 Nisan’dan beri süren teknik ve fiziki takip çalışmalarında kimliği tespit edilen 14 şüpheliye Avcılar ve Esenler ilçelerinde 23 adrese gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheliden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA