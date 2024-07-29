3 Milyon Liralık Malzeme Çalmışlar! İstanbul'da Şantiyelere Dadanan Hırsızlar Yakalandı

İstanbul'da beş ayrı inşaat şantiyesinden 3 milyon lira değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalındı. Hırsızlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
3 Milyon Liralık Malzeme Çalmışlar! İstanbul'da Şantiyelere Dadanan Hırsızlar Yakalandı

Hırsızlık ve Yankesicilik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde bulunan beş ayrı inşaat şantiyesinde 3 milyon değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalınmasına yönelik şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon çerçevesinde 17 Nisan’dan beri süren teknik ve fiziki takip çalışmalarında kimliği tespit edilen 14 şüpheliye Avcılar ve Esenler ilçelerinde 23 adrese gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheliden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şişli Avcılar Küçükçekmece
Son Güncelleme:
3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene 3 Marka Daha Apar Topar Kapatıp Gitti! O AVM'de Kepenk İndiren İndirene
Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Taziye Mesajı Erdoğan'dan Kenan Işık İçin Taziye Mesajı
Çocuk İşçi Çalıştığı İnşaatta Metrelerce Yükseklikten Düştü! Çocuk İşçi Çalıştığı İnşaatta Metrelerce Yükseklikten Düştü!
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Diri Fay Uyarısı: Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var! Dört İli İşaret Etti, Aralarında İstanbul da Var!
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!