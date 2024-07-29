'Çocuk İşçi' Çalıştığı İnşaatta Metrelerce Yükseklikten Düştü!

Kayseri'de bir inşaatta çalışan çocuk işçi 15 katlı binanın ikinci katından düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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'Çocuk İşçi' Çalıştığı İnşaatta Metrelerce Yükseklikten Düştü!

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta, saat 13.00 sıralarında feci iş kazası meydana geldi.

17 yaşındaki S.C., 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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