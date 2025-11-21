3 İlde Aynı Anda Baskın: Zehir Tacirlerine Ağır Darbe! 1.9 Milyon Uyuşturucu Hap Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarda milyonlarca uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Emniyet birimlerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon adet hap üretilebilecek 426 kilogram kimyasal madde bulundu. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, üç il emniyet müdürlüğüne bağlı narkotik ve istihbarat ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

MİLYONLARCA HAP VE YÜZLERCE KİLO KİMYASAL

İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla;



🔻️1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap,

🔻426 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına… pic.twitter.com/I9Z6CTWfUR — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 21, 2025

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, üç şehirde yürütülen operasyonlar sonucunda rekor miktarda uyuşturucu ve kimyasal madde ele geçirildi. Yakalanan 426 kilogram maddenin milyonlarca hap üretimi için kullanılabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

“MÜCADELEMİZ GENÇLERİMİZ İÇİN”

Uyuşturucunun toplum sağlığı açısından büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi