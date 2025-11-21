3 İlde Aynı Anda Baskın: Zehir Tacirlerine Ağır Darbe! 1.9 Milyon Uyuşturucu Hap Yakalandı

İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda milyonlarca uyuşturucu hap ile yüzlerce kilo kimyasal madde ele geçirildi; 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 İlde Aynı Anda Baskın: Zehir Tacirlerine Ağır Darbe! 1.9 Milyon Uyuşturucu Hap Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarda milyonlarca uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Emniyet birimlerinin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1 milyon 913 bin uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon adet hap üretilebilecek 426 kilogram kimyasal madde bulundu. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, üç il emniyet müdürlüğüne bağlı narkotik ve istihbarat ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

MİLYONLARCA HAP VE YÜZLERCE KİLO KİMYASAL

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, üç şehirde yürütülen operasyonlar sonucunda rekor miktarda uyuşturucu ve kimyasal madde ele geçirildi. Yakalanan 426 kilogram maddenin milyonlarca hap üretimi için kullanılabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

“MÜCADELEMİZ GENÇLERİMİZ İÇİN”

Uyuşturucunun toplum sağlığı açısından büyük bir tehdit olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete Operasyonu: 112 Milyon TL'lik Vurgun! Aralarında Profesör de VarBalıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete Operasyonu: 112 Milyon TL'lik Vurgun! Aralarında Profesör de VarGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Gaziantep’te Yemek Sonrası Toplu Zehirlenme! 56 Kişi Hastanelik Oldu Yemek Sonrası Zehirlenme! 56 Kişi Hastanelik Oldu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete Operasyonu: 112 Milyon TL'lik Vurgun! Aralarında Profesör de Var Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete Operasyonu
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada
MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor