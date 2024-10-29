29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gösterisinde Kaza! Yunus Timi Polislere Çarptı: 2 Yaralı
Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlamaları sırasında Yunus timinde görevli polisin kullandığı motosiklet 2 polise çarptı. Yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timi motosikletli ekipleri, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Atatürk Bulvarı'nda gösteri yaptı. Gösteride motosiklet sürücüsü polis, manevra yaptığı sırada alanda güvenlik önlemi alan 2 polis memuruna çarptı.
O ANLAR KAMERADA
Yaralanan polisler, alanda bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin polislere çarpma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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