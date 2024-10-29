29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gösterisinde Kaza! Yunus Timi Polislere Çarptı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlamaları sırasında Yunus timinde görevli polisin kullandığı motosiklet 2 polise çarptı. Yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timi motosikletli ekipleri, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Atatürk Bulvarı'nda gösteri yaptı. Gösteride motosiklet sürücüsü polis, manevra yaptığı sırada alanda güvenlik önlemi alan 2 polis memuruna çarptı.

O ANLAR KAMERADA

Yaralanan polisler, alanda bulunan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin polislere çarpma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yolun Karşısına Geçerken Dehşeti Yaşadı: Genç Kızı Havaya Savuran Kaza KameradaYolun Karşısına Geçerken Dehşeti Yaşadı: Genç Kızı Havaya Savuran Kaza KameradaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Tekirdağ 29 ekim cumhuriyet bayramı 29 ekim cumhuriyet bayramı
Son Güncelleme:
Bakan Güler ABD'li Mevkidaşı Austin ile Görüştü Bakan Güler ABD'li Mevkidaşı ile Görüştü
İki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Erkek Tutuklandı İki Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Erkek Tutuklandı
İbn-i Sina'nın Mucize Tarifi: Halk Arasında Don Yağı Olarak Biliniyor! Hem Sürülüp, Hem Yeniyor İbn-i Sina'nın Mucize Tarifi: Halk Arasında Don Yağı Olarak Biliniyor! Hem Sürülüp, Hem Yeniyor
Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Son Yolculuğuna Uğurlandı Milli Sporcu Selene Durna'nın Şüpheli Ölümü: Son Yolculuğuna Uğurlandı
MSB Duyurdu: Irak'ın Kuzeyinde 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB Duyurdu: Irak'ın Kuzeyinde 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Balıktan 20 Kat Daha Fazla Omega-3 İçeriyor: Kanser Riskini Yüzde 1'e Kadar Düşürüyor Balıktan 20 Kat Daha Fazla Omega-3 İçeriyor: Kanser Riskini Yüzde 1'e Kadar Düşürüyor