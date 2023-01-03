2,6 milyar TL harcamışlardı: Yassıada'ya seferler de iptal edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2,6 milyar TL harcandıktan sonra Demokrasi ve Özgürlükler Adası” adıyla 27 Mayıs 2020’de açılışını yaptığı Yassıada “ıssız ada”ya dönüştü. 31 ay önce açılan adaya günde ortalama sadece 40 kişinin gittiği ortaya çıkmıştı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, şimdi de Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın internet sitesinde, adaya düzenlenen seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Yassıada’ya Kadıköy ve Bostancı iskelelerinden düzenli olarak seferler gerçekleştiriliyordu. Adaya Kadıköy’den gitmek isteyenlerden 100 TL, Bostancı’dan gitmek isteyenlerden ise 80 TL talep ediliyordu. Öğrencilerden de yaklaşık 50 TL ücret alınıyordu.

Ancak internet sitesinden yapılan duyuruda, “2023 yılı, Ocak ayı boyunca, adamıza ziyaret seferleri yapılmayacaktır” denilerek ay boyunca adaya sefer düzenlenmeyeceği ifade edildi.

GÜNDE ORTALAMA 40 KİŞİ

BirGün, 22 Temmuz 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı (Yassıada) açıldıktan sonra toplam kaç kişi ziyaret etti?” diye sordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 Aralık 2022 tarihinde verdiği yanıtta ise “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” adıyla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Mayıs 2020’de ziyarete açılan adayı “bugüne kadar 37 bin 37 kişinin ziyaret ettiğini” açıkladı.

Yani tam 31 ay önce açılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı günde ortalama sadece 40 kişi ziyaret etti. Bakanlığın verdiği yanıtta günlük ziyaretçi sayılarının listesine de yer verildi. Listeye göre bazı günler adaya hiçbir ziyaretçi uğramadı.

Bakanlığın listesinde dikkatleri çeken bir başka nokta ise AKP’li belediyelerin adaya insan taşıması oldu. Öte yandan ıssız adaya dönüşen Yassıada’ya birçok kamu kurumu ile yandaş vakıf ve derneklerin de gezi düzenlediği belirtildi. Adaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı geziler düzenledi.