2024 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis Tayinleri Sonuçları

Polis tayin sonuçları 2024 ile ilgili gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

2024 Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Polis Tayinleri Sonuçları

Yaz dönemi polis atama ve yer değişikliği isim listeleri için beklentiler haziran ayı yaklaşırken arttı. Özellikle şark görevi bekleyenler, EGM duyurularına kilitlendi. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da tayin ve yer değiştirmeler açıklanırken, 2024 yılı için henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte, polis tayinleri ne zaman açıklanacak, polis tayin sonuçları belli oldu mu, sorularının yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Polis tayin sonuçları henüz EGM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Haziran'da açıklanmıştı. Bu yıl da haziran başında açıklanması bekleniyor. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

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