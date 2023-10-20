2023’te seçim yapılacak denmişti; Azınlık hastaneleri hala yönetmeliği bekliyor

Türkiye’deki azınlık toplumları 10 yıl sonra 2022 yılında çıkan seçim yönetmeliği ile eksilen ve eskiyen yönetimlerini değiştirdi. 10 yıl önce “Daha iyisini yapacağız” diyerek eski yönetmelik Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından askıya alındı. Haziran 2022 tarihinde beklenen yönetmelik çıktı. Ancak “daha iyi” olduğu düşünülen yönetmeliğin içinde azınlık toplumları için sürprizler vardı.

Yeni yönetmeliğe göre İstanbul için bölgesel seçim kararı verilirken, azınlık toplumlarına ait hastanelerin vakıfları ayrıldı. Hastane vakıfları için ayrı bir yönetmelik çıkartılacağı ve söz konusu vakıfların 2023 yılının sonuna kadar seçimlerini yapacağı söylendi.

4 HASTANE SEÇİM BEKLİYOR

Bu karar azınlık toplumlarında tartışmalara neden olsa da bir sonuca varılamadı. Hastaneler dışındaki vakıflar, seçimlerini büyük çoğunlukla çekişmeli olarak bu yılın ilk aylarına kadar tamamladı. Hastane vakıfları için ise söz konusu yönetmelik hala çıkmadı.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Surp Agop Ermeni Hastanesi ve Balat Or Ahayim Musevi Hastanesi vakfı hala 11 yıllık kadrolarını yenileyebilmek için seçim bekliyor.

Bu yılın haziran ayında taslağı hazırlanan yönetmelik için azınlık vakıfları düzeltme önerilerini Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sunmuştu. 4 ay geçmesine rağmen yönetmelik hala çıkmadı.

YÖNETMELİK YOK AMA İLK ADAY ÇIKTI

Bu sırada Ermeni toplumundan Karagözyan Vakfı’nın Başkanı Dikran Gülmezgil, Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi yönetimi için yapılacak seçimlerde aday olduğunu açıkladı. Mevcut Başkan Bedros Şirinoğlu ise yeniden aday olup olmama konusunda kararını açıklamadı. Agos’un bildirdiğine göre ise eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Toros Alcan da Surp Pırgiç için çalışmalara başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem