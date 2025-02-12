20 Milyon Liralık Makaron Ele Geçirildi: 'Ucuz Görünce Stok Yaptım'

Deposunda 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron yakalanan şahıs, “Ucuz görünce alıp stok yaptım” diyerek kendini savundu. Piyasa değeri 20 milyon TL olan kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış A.'nın (45) gümrük kaçağı makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine KOM polisleri Barış A.’ın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki deposuna operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda depoda piyasa değeri 20 milyon TL olduğu tespit edilen 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

20 Milyon Liralık Makaron Ele Geçirildi: 'Ucuz Görünce Stok Yaptım' - Resim : 1

Gözaltına alınan Barış A.'nın, "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım. Daha sonra satacaktım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Adana Sigara kaçakçı
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