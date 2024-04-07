2 ilde 'MAHZEN-26' operasyonu: Bir çete çökertildi, 20 kişi tutuklandı

MAHZEN-26 operasyonuyla, elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı Canık Çetesi'nin çökertildiği, gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'nin tutuklandığı belirtildi.

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2 ilde 'MAHZEN-26' operasyonu: Bir çete çökertildi, 20 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen ''MAHZEN-26'' operasyonlarında, ''elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı Canık Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün'' çökertildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-26' operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı 'Canık Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda, elebaşınında içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. 1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında; 14 Uluslararası, 38 Ulusal, 69 Bölgesel ve 303 Yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütü çökertildi. Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; Ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Kaynak: ANKA

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