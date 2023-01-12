'2 bin 600 hekim bizden yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldı'

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Asu Kaya Gedik, bugün Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanında basın açıklaması yaptı.

Gedik, "Beyaz Reform sadece bir algı oluşturmaktan ibaret. Değerli Osmaniyeliler, bu sistem ile halkımıza sadece 5-10 dakikada niteliksiz muayene getirdi. Vatandaşlarımız, aylar sonunda eğer randevu almayı başarabilirlerse bu hizmete erişebilmektedir" ifadelerine yer verdi.

"HALKIMIZA 5-10 DAKİKALIK NİTELİKSİZ MUAYENE GETİRİLDİ"

Dr. Asu Kaya Gedik şunları söyledi:

"Değerli basın emekçileri ve kıymetli Osmaniyeliler bundan 20 yıl önce Sağlık Dönüşüm Programı adı altında ülkemize, şimdi tükenmiş olan bir sistem dayatıldı. Kısa süre önce de bir Beyaz Reform söylendi ve yine kısa sürede görüldü ki, bu Beyaz Reform sadece bir algı oluşturmaktan ibaret. Değerli Osmaniyeliler, bu sistem ile halkımıza sadece 5-10 dakikada niteliksiz muayene getirdi. Vatandaşlarımız, aylar sonunda eğer randevu almayı başarabilirlerse bu hizmete erişebilmektedir. Hekim ve sağlık çalışanlarının, kendini tüketerek ürettiği bu sağlık sistemi, maalesef kendisini de tüketmiştir.

"2 BİN 600 HEKİM BİZDEN YURTDIŞINA GİTMEK İÇİN BELGE ALDI"

Eğer emeğin, alın terinin karşılığı verilseydi bu sistemde 2 bin 600 hekim yurt dışına gitmek için bizden 'iyi hal belgesi' almazdı, kendi topraklarından başka yerlerde gelecek arayışına, umut arayışına girmezdi. Hala daha binlercesi geleceğe umutla bakamadığı için, hala emeğinin karşılığını göremediği için dil kurslarında. Bu tükenmiş sistemde öyle ki vatandaş hekime erişse ilacını eczanede bulamıyor. İlacı bulsa bütçesini zorlayan, aşan ilaç bedelleri ile karşılaşıyor. Bu tükenen sağlık sisteminde, ağır ekonomik şartlar toplumu daha da sağlıksız hale getiriyor. Dengesiz beslenme, kötü beslenme, besine erişememe neticesinde bozulan halk sağlığı ile karşı karşıyayız. Tükenen bu sistem derhal kamusal, halk sağlığını koruyucu sisteme dönüştürülmelidir. Halk sağlığı, hekim, sağlık çalışanı dengesi korunmalıdır. Sağlıklı bir gelecek için mücadelemiz devam edecek. Biz biliyoruz ki umut yan yana oldukça büyür, var olur. Esas olan yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır."