İstanbul Bağcılar'da tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı!

Bağcılar'da 5 katlı binanın 4'üncü katında bulunan tekstil atölyesindeki ütü buhar kazanı, büyük bir gürültü ile patladı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

İtfaiye ekipleri patlamanın ardından binada tehlike oluşturan paçaları topladı. Patlama sırasında binadan düşen parçaların aşağıda park halinde bulunan araçlara hasar verdiği görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cadde tamamen trafiğe kapatılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA