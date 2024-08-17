1999 Depreminin Yıldönümünde Marmara İçin Kritik Uyarılar: En Riskli ve Güvenli Yerler Neresi? Kaç Saniye Sürecek?

Bugün 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 25 yıl geçti... Son olarak 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş olan depremle sarsılan Türkiye'nin deprem problemi halen en yakıcı sorunlardan biri olarak karşımızda duruyor. Uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da 1999 depreminin yıldönümünde Marmara'yı bekleyen olası deprem için uyarı ve değerlendirmelerde bulundu.

Mynet'in haberine göre, Ercan İstanbul'un en riskli ilçelerini sıraladı. Bunun yanı sıra güvenli gördüğü yerleri de belirtti. İki deprem beklediğini belirten Ercan birinci sırada Küçükçekmece'yi işaret ederken ikinci deprem için Tekirdağ'a dikkat çekti.

Ercan, Avrupa Yakası'nın zarar görme riskini yüzde 65 olarak açıklarken, Anadolu'nun zarar görme riskinin yüzde 35 olduğunu belirtti. "Bunun başlıca nedenleri deprem odağı Avrupa Yakası'nın önünde olacak. Yani şehrin en yoğun yapılaşmasının kilometrekare başına 3500-4500 kişinin bulunduğu Küçükçekmece civarında olacak" ifadelerini kullanan Ercan, "Avrupa'daki yapılar göreceli olarak daha eski, nitelikleri düşük, yönetmelikleri sağlamıyor" dedi.

EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

Ercan'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Suriçi Fatih, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Güneşli ve İkitelli'nin bazı kesimleri... Avcılar'da özellikle kötü güçlendirilen yerler, Sefaköy ve Güneşli, Bahçelievler... Bunun yanı sıra Beylikdüzü'nün bazı kesimleri, Kumburgaz, Büyükçekmece en çok etkilenecek yerler. Boğaz kıyısında eski yatakların olduğu Ihlamırdere, Ortaköy'de Dereboyu, Kuruçeşme yamaçları bunun yanı sıra Üsküdar'ın bazı semtleri... Fenerbahçe'nin bulunduğu Kurbağalıdere kesimleri... Maltepe ve Kartal'ın sahil kesimleri, Tuzla, Adalar'da bazı kesimler. Özellikle kentselleşmenin olduğu kumsal kesimleri.

GÜVENLİ YERLER NERESİ?

En güvenli yerler İstanbul'un kuzeyi. Havaalanın yapılmış olması yerleşimi kuzeye doğru kışkırtıyor. İstanbul'un büyümesinin durdurulması lazım ama tam tersi oluyor.

KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR?

1999'dan beri söylemimi değiştirmedim. Beklenen depremi biliriz ama zamanı konusunda kesin değilizdir. İki deprem bekliyorum. Biri Küçükçekmece'nin 25 kilometre güneyinde ve 7 kilometre derinliğinde 6.4 - 6.7 arasında . Olası deprem doğu batı yönünde kıracaktır. Kabaca Kınalıada-Sivriada'dan Küçükçekmece'ye kadar kıracaktır. Diğer kol ise Tekirdağ kolu o da Marmara Ereğlisi önünde olacaktır. Bunun derinliği 7 ila 10 kilometre arasında olmasını bekliyorum. Tekirdağ'a yakın olacak. Bunun kıracağı yer de Büyükçekmece'den Saros Körfezi'ne kadarki alan.

OLASI DEPREM NE KADAR SÜRECEK?

Yukarıda saydıklarımdan ilk deprem 20 ila 35 saniye arasında olacaktır. İkinci depremin de 30 saniye ile 40 saniye arasında olmasını bekliyorum. İstanbul'da bu zaman kadar yıkıcı 16 deprem oldu. Hiçbiri 1 tane ile kalmadı. Yani bir deprem olduğu zaman 3-4 deprem daha oluyor. Sarsıntılar 2-3 yıl daha sürüyor. Depremlerin bir yasası vardır. Bir kere olmuşsa geçmişte, gelecekte de aynı şekilde davranacaktır. Son yıkıcı 16 depremi izlediğimde hepsinde aynı davranışı görüyorum. İstanbul ve Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa-Mudanya, Çanakkale- Lâpseki, Tekirdağ-Şarköy sarsılacaktır 2-3 yıl daha. Deprem oldu bitti diye bir şey söz konusu değil.

ASLA GİDİLMEMESİ GEREKEN YER NERESİ?

Türkiye'de hiçbir yerde deprem olmasa Bingöl'de Adapazarı'nda olur. Teke Adası'nın güneybatısında olur, Rodos'a bakan kesiminde. Hatay Hatay dedik oldu. Kahramanmaraş'ı 3 yıl önceden söylemiştik ama bunları söylemenin bir anlamı yok.

HATAY'DA BİR DEPREM DAHA BEKLENİYOR MU?

Hatay'da bir büyük deprem beklemiyorum. O deprem oldu orası kırıldı artık. Asi'nin etrafı tehlikeydi ama yapılaşma oldu. Sonuç olarak bu ekonomiyi düzeltmedikçe depremlerin adı hep felaket olur."