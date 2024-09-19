19 Eylül Ne Günü? 19 Eylül'ün Anlam ve Önemi Nedir?

Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının ardından, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verilmiştir. Bu unvan, Türk halkının Kurtuluş Savaşı'na önderlik eden Atatürk'e duyduğu şükran ve minnetin bir sembolü olarak kabul edilmektedir.

GAZİLER GÜNÜ'NÜN ANLAMI

19 Eylül, bu önemli unvanın verilmesiyle "Gaziler Günü" olarak anılmaya başlanmıştır. Gaziler Günü, hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için savaşan tüm gazilere saygı ve minnetin ifade edildiği bir gün olarak kutlanmaktadır.

TÖRENLER VE KUTLAMALAR

Gaziler Günü'nde düzenlenecek resmi törenler, 24 Ağustos 2003 tarihli ve 25209 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik esaslarına göre gerçekleştirilmektedir. Bu özel günde, ülke genelinde gaziler onurlandırılır ve onların fedakarlıkları hatırlanır.

Kaynak: Haber Merkezi