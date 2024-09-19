Beklenen Hasat Sonunda Başladı! 3 Bin Liraya Satılıyor Duyan Hemen Alıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayder'de üretilen bal, coğrafi işaret tesciline sahip. 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Ayder balı, bu yıl kilogramı 3 bin liradan satışa sunulacak.

Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, Ayder balının 1900-2300 metre rakımda, 1000 kovan ve 100'den fazla arıcı tarafından üretildiğini belirtti. Yaşar, bu yıl yaklaşık 5 ton bal üretimi beklediklerini ve talebin geçen yıllara göre daha fazla olduğunu ifade etti.

Ayder balının üretimini artırmak amacıyla "Bal Orman Yolu Projesi"nin hayata geçirileceğini açıklayan Yaşar, "Projemiz onaylandı ve önümüzdeki yıl bu projeyi tamamlayarak rekolteyi artırmayı hedefliyoruz. Bölgedeki endemik bitki çeşitliliği ve zengin çiçek örtüsü, Ayder balını benzersiz kılıyor" dedi.

65 yaşındaki arıcı Ömer Vatandaş ise tamamen doğal koşullarda üretilen kara kovan balına dikkat çekerek, bu yılın üretiminden memnun olduklarını belirtti. Vatandaş, kara kovan arıcılığının zor ve ilgi isteyen bir iş olduğunu vurguladı.

Ayder balı, Hacettepe Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile yapılan analizlerin ardından 3 bin liralık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Kaynak: AA