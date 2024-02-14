181 siyasi parti ve dernekten İliç faciası tepkisi: Siyasi iktidar göçük altında kaldı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı.

Aralarında siyasi parti, sendika ve çevre derneklerinin de olduğu 181 kurum, ortak açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

SİYASİ İKTİDAR GÖÇÜK ALTINDA KALMIŞTIR: "Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat günü, siyanürlü yığın liçi sahasındaki çökme sonucu oluşan göçük altında sadece işçiler değil siyasi iktidar da kalmıştır. Ekoloji örgütleri, odalar, sendikalar, barolar, siyasi partiler olarak İliç’teki Anagold Madenciliğe ait Çöpler Kompleks Madeni'nin kapatılması için yıllardır siyasi iktidarı uyarıyoruz. Uzmanlarımız maden çalıştığı sürece bu felaketlerin kaçınılmaz olduğunu onlarca kez raporladı. Ancak her seferinde iktidar, işbirliği yaptığı Anagold’un ortakları olan Kanadalı SSR Mining ve yerli Çalık Holding'den yana tutum aldı. Yaşanılan siyanür sızıntılarına rağmen geçici kapatma ve göstermelik para cezaları dışında ciddi bir yaptırımda bulunulmadı.

ŞİRKET RÜŞVETLE SUSTURDU: Siyasi iktidar ÇED olumlu kararları, kapasite artışının kabulü, milyonlarca dolar vergi indirimi ile SSR Mining ve ortağı Çalık Grubu'nun vahşi madenciliği sürdürmesine göz yumdu. Anagold Türkiye’nin en büyük ikinci altın madeni olan Çöpler Kompleks Madeni'nde, Yukarı Fırat Su Havzası ve birinci derece fay hattı üzerinde bulunmasına rağmen, Avrupa’da yasaklanmış olan siyanür liçi uygulamaktadır. Tonlarca siyanür, sülfürik asit ve çok sayıda zehirli kimyasal kullanılan madende, yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde açık atık havuzu, yığın liç alanı, pasa dağları ile bölgede erken ölümlere ve hastalıklara neden oldu. Madenin etkileri yüzünden zehirlenmeler ve ölümlerde artış her seferinde örtbas edildi! Dönemin Erzincan Savcısı İlhan Cihaner’in iddianamesinden öğrendiğimize göre şirket, bölgede bulunan tüm bürokratları rüşvetle susturdu!

ÖDÜLLENDİRİLDİ: Madenin üç katı büyütülmesi için son kapasite artışı talebine, ekoloji hareketlerinin itirazlarına rağmen “ÇED olumlu” kararı dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından verildi. İliç’teki katliama yol açan kararın sorumlusu Murat Kurum ise şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ödüllendirildi. Açtığımız davalarla engellemeye çalıştığımız ve savrulan tüm tehditlere rağmen vazgeçmediğimiz mücadele ne yazık ki göçük altında kalan canları kurtarmaya yetmedi. Zehirli kimyasallar içeren milyonlarca ton atığın çökmesi sonucu çalışan işçiler göçük altında kaldı. Kaç canın göçük altında olduğunu, ne kadar alanın zehirlendiğini bilmiyoruz. Siyanür ve toksik kimyasallarla koca bir Fırat havzası ve Fırat’ın ulaştığı tüm uluslararası sular tehdit altında. Ekokırıma yol açan facianın sonuçları, kamu yararı gözetmesi gereken kurum ve temsilcilerince ısrarla halktan gizleniyor.

5 SORU:

🔸Sabırlı Deresi üzerindeki menfezleri kapatmak zehirli atığın Fırat Nehri’ne ulaşmasını durdurabilecek mi?

🔸Yeraltı sularına karışması bu yolla engellenebilecek mi?

🔸Bu süreçte buharlaşarak havaya karışan hidrojen siyanürün, ölümlere yol açması önlenecek mi?

🔸Şimdiye kadar yalan beyanlarla ÇED raporları hazırlatan şirket ya da bu raporlara

🔸Rant ortaklığı sebebiyle göz yuman siyasi iktidar, bu sorulara doğru yanıtları verecek mi?

EKOLOJİ HAREKETİNİN YANITI AÇIKTIR:

🔸Yaşanılan tartışmasız ekokırım olup doğaya, tüm canlılara ve insanlığa karşı kasıtlı olarak işlenmiş bir suçtur.

🔸Çöpler Altın Madeni ve Anagold şirketi acilen kapatılmalıdır.

🔸Suça ortak olan tüm kamu görevlileri ve şirket yetkilileri hakkında soruşturma açılmalı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmelidir.

🔸Siyanür liçli madencilik yasaklanmalıdır.

🔸Ekokırım alanı, bağımsız gözlemcilerin denetimine açılmalı, delillerin karartılmasının önüne geçilmeli, süreç kamuoyuna açık biçimde yürütülmelidir.

🔸İnceleme heyetlerimizle suç mahallinde olacak ve bu süreci yakından takip ederek sorumlularının kanun önünde hesap vermelerini sağlayacağız.

🔸Ülke genelindeki eylemlerimizle bu suçu unutturmayacağız."

İMZACILAR:

2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi

78'liler Meclisi Girişimi

Adaların Atları Platformu

Adam-der

Adana Ekoloji Platformu

Adana Kadın Platformu

Agonya Doğa Koruma Girişimi

Akhisar Çevre Derneği

Alevi Bektaşi Federasyonu

Alevi Kültür Dernekleri

Alevi Kültür Dernekleri Altınoluk Şubesi

Altınoluk Şahinderesi Dayanışma Platformu

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

ARÇEP Artur Çevre platformu

Ardep ( Artvin Demokrasi Platformu)

Artvin Salınbaş Çevre Platformu-ASÇEP

Avcılar Kültür Sanat Derneği

Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu (AYEP).

Ayvalık Kadın İnisiyatifi

Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi

Ayvalık Tabiat Platformu

Ayvalık Tabiat Derneği

Bakırköy Kent Savunması

Bakırtepe Çevre Platformu

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği

Bodrum Savunması

Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği,

Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu

Burhaniye Çevre Platformu

Burhaniye Halk İnisiyatifi

Bursa Su Kolektifi

Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ)

Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği

Çan Çevre Derneği

Çekerek Irmağı Özgür Akacak

Çeşme Çevre Platformu

Çeşme Ekoloji Platformu

Çiğli Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği

ÇİNE YAŞAM PLATFORMU (Çiyap)

Datça Demokrasi Platformu

Dem Parti Ekoloji ve Tarım Komisyonu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM)

Demokrasi İçin Birlik

Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

Deştin Çevre Platformu

Devrimci 78'liler Federasyonu

Dikili Kültür ve Çevre Platformu (DİKÇEP)

DİSK Dev Yapı İş Sendikası Muğla Temsilciliği

DİSK Emekli-SEN Ege Bölge Temsilciliği

DİSK İstanbul Temsilciliği

Divriği Derneği

Divriği Kültür Derneği

Divriği Yaşam ve Doğa Derneği

Doğa İçin Sanat Derneği

Doğader

Doğal Yaşam Derneği

Doğama Dokunma Platformu

Doğanın Çocukları

Doğrama Dokunma Platformu

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)

Dünya Mirası Adalar

Edremit Demokrasi Platformu

Edremit DİSK Emekli-SEN

Edremit Körfezi Erzincanlilar Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Ege Çevre ve Kültür Platformu ( EGEÇEP)

EĞİTİM-SEN Edremit Temsilciliği

Ekoloji Birliği

Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi

Ekoloji Birliği Kadın Meclisi

Ekoloji Kolektifi Derneği

Ekoloji Politik

Emek Partisi (EMEP)

Erzurumlular Dayanışma Federasyonu (EDAF)

EŞİTİZ- Eşitlik İzleme Kadın Grubu

Fethiye Kent Konseyi

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu

Gaia Dergi

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği

Gömeç Çevre Platformu

Green Justice Platform

Güllük Körfezi Koruma Platformu

Gümüşlük Forumu

Güzelçamlı Doğa Yürüyüşçüleri Grubu

Hayat Agaci Kadin Kooperatifi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi

İHD Ankara Şube Ekoloji Komisyonu

İHD Çanakkale Şubesi

İkizdere Çevre Derneği

İkizdere Dernekler Federasyonu

İkizköy Çevre Komitesi

İklim Adaleti Koalisyonu

İnşaat İşçileri Sendikası

İzmir Kadın Dayanışma Derneği

İzmir Yeşil Gelecek Derneği

Jineps Gazetesi

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK)

KESK İstanbul Şubeler Platformu

Karaburun Sivil İnisiyatif

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu

Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP)

Karadeniz İsyandadır Platformu

Karakoçan Dayanışma İnisiyatifi

KAYY-DER Kültür Derneği

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kazdağları Ekoloji Platformu

Kazdağları Kardeşliği

Kazdağlı Kadınlar

KEÇİ Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği

Kemaliye (Eğin) Güneşi Platformu

Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu

Kesk Çanakkale şubeler platformu

Kızılırmak Yerel dernekler federasyonu

Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD)

Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği

Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

Kuşadası Çevre Platformu (KUŞAÇEP)

Kuşadası DİSK Eğitim-SEN Temsilciliği

Kuşadası DİSK Emekli-SEN Temsilciliği

Kuşadası Kadın Platformu

Kuşadası Kent Dayanışması

Kuşadası Kent Konseyi

Kuzey Ormanları Savunması

Küçükkuyu DİSK Emekli-SEN Temsilciliği

Küçükkuyu Sivil İnisiyatif Grubu

Malatya Çevre Platformu

Marmaris Kent Konseyi

Mersin Çevre ve Doğa Derneği

Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Milas Kent Konseyi

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)

MUÇEP Milas Meclisi

MUÇEP Datça Meclisi

Muğla Su İnisiyatifi

Munzur Çevre Derneği

Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)

ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği

Ordu Çevre Derneği

Özgürlükçü Gençlik

Patnos Dernekleri federasyonu

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi (76 Şube adına)

Polen Ekoloji Kolektifi

Samandağ RES Karşıtı Mücadele

Samsun Devrimci 78'liler Derneği

Sancaktepe Erbaalilar Derneği

Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV)

Sinop Nükleer Karşıtı Platform (Sinop NKP)

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği (SNKPDER)

Silivri Çevre Derneği

Söke Çevre Platformu (SÖKEÇEP)

Sürdürülebilir Yaşam Derneği

Şezlongsuz Datça İnisiyatifi

Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği

Tarım Orman İş Çanakkale İl Temsilciliği

Tarım Orman İş Çanakkale Şubesi

Temiz Çevre Derneği - Antalya

Terme Çevre Platformu (TERME)

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

TİP Küçükkuyu Belde Temsilciliği

Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP)

TMMOB Mudanya

TÜKODER-Tüketiciyi Koruma Derneği

Tüm Emeklilerin Sendikası Küçükkuyu Şubesi

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Türk Tabipleri Birliği Çanakkale Şubesi

Tüm Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi

Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği (UÇE)

Validebağ Direnişi

Validebağ Savunması

Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği (VAN ÇEVDER)

Yarımada Yeşilleri

Yaşam ve Dayanışma Yolcuları

Yeni Foça Forum

Yenişehir Çevre Platformu

Yeryüzü Ekoloji Kolektifi

Yeşil Artvin Derneği

Yeşilırmak Çevre Platformu

Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi

Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu

Yeşiller

Yurttaş Girişimi.