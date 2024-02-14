181 siyasi parti ve dernekten İliç faciası tepkisi: Siyasi iktidar göçük altında kaldı
Aralarında siyasi parti ve çevre derneklerinin de olduğu 181 kurum İliç'teki faciaya ilişkin ortak açıklama yayınladı: 'Göçükte siyasi iktidar da kalmıştır. Anagold şirketi acilen kapatılmalıdır."
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı.
Aralarında siyasi parti, sendika ve çevre derneklerinin de olduğu 181 kurum, ortak açıklama yayınladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
SİYASİ İKTİDAR GÖÇÜK ALTINDA KALMIŞTIR: "Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat günü, siyanürlü yığın liçi sahasındaki çökme sonucu oluşan göçük altında sadece işçiler değil siyasi iktidar da kalmıştır. Ekoloji örgütleri, odalar, sendikalar, barolar, siyasi partiler olarak İliç’teki Anagold Madenciliğe ait Çöpler Kompleks Madeni'nin kapatılması için yıllardır siyasi iktidarı uyarıyoruz. Uzmanlarımız maden çalıştığı sürece bu felaketlerin kaçınılmaz olduğunu onlarca kez raporladı. Ancak her seferinde iktidar, işbirliği yaptığı Anagold’un ortakları olan Kanadalı SSR Mining ve yerli Çalık Holding'den yana tutum aldı. Yaşanılan siyanür sızıntılarına rağmen geçici kapatma ve göstermelik para cezaları dışında ciddi bir yaptırımda bulunulmadı.
ŞİRKET RÜŞVETLE SUSTURDU: Siyasi iktidar ÇED olumlu kararları, kapasite artışının kabulü, milyonlarca dolar vergi indirimi ile SSR Mining ve ortağı Çalık Grubu'nun vahşi madenciliği sürdürmesine göz yumdu. Anagold Türkiye’nin en büyük ikinci altın madeni olan Çöpler Kompleks Madeni'nde, Yukarı Fırat Su Havzası ve birinci derece fay hattı üzerinde bulunmasına rağmen, Avrupa’da yasaklanmış olan siyanür liçi uygulamaktadır. Tonlarca siyanür, sülfürik asit ve çok sayıda zehirli kimyasal kullanılan madende, yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde açık atık havuzu, yığın liç alanı, pasa dağları ile bölgede erken ölümlere ve hastalıklara neden oldu. Madenin etkileri yüzünden zehirlenmeler ve ölümlerde artış her seferinde örtbas edildi! Dönemin Erzincan Savcısı İlhan Cihaner’in iddianamesinden öğrendiğimize göre şirket, bölgede bulunan tüm bürokratları rüşvetle susturdu!
ÖDÜLLENDİRİLDİ: Madenin üç katı büyütülmesi için son kapasite artışı talebine, ekoloji hareketlerinin itirazlarına rağmen “ÇED olumlu” kararı dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından verildi. İliç’teki katliama yol açan kararın sorumlusu Murat Kurum ise şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ödüllendirildi. Açtığımız davalarla engellemeye çalıştığımız ve savrulan tüm tehditlere rağmen vazgeçmediğimiz mücadele ne yazık ki göçük altında kalan canları kurtarmaya yetmedi. Zehirli kimyasallar içeren milyonlarca ton atığın çökmesi sonucu çalışan işçiler göçük altında kaldı. Kaç canın göçük altında olduğunu, ne kadar alanın zehirlendiğini bilmiyoruz. Siyanür ve toksik kimyasallarla koca bir Fırat havzası ve Fırat’ın ulaştığı tüm uluslararası sular tehdit altında. Ekokırıma yol açan facianın sonuçları, kamu yararı gözetmesi gereken kurum ve temsilcilerince ısrarla halktan gizleniyor.
5 SORU:
🔸Sabırlı Deresi üzerindeki menfezleri kapatmak zehirli atığın Fırat Nehri’ne ulaşmasını durdurabilecek mi?
🔸Yeraltı sularına karışması bu yolla engellenebilecek mi?
🔸Bu süreçte buharlaşarak havaya karışan hidrojen siyanürün, ölümlere yol açması önlenecek mi?
🔸Şimdiye kadar yalan beyanlarla ÇED raporları hazırlatan şirket ya da bu raporlara
🔸Rant ortaklığı sebebiyle göz yuman siyasi iktidar, bu sorulara doğru yanıtları verecek mi?
EKOLOJİ HAREKETİNİN YANITI AÇIKTIR:
🔸Yaşanılan tartışmasız ekokırım olup doğaya, tüm canlılara ve insanlığa karşı kasıtlı olarak işlenmiş bir suçtur.
🔸Çöpler Altın Madeni ve Anagold şirketi acilen kapatılmalıdır.
🔸Suça ortak olan tüm kamu görevlileri ve şirket yetkilileri hakkında soruşturma açılmalı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmelidir.
🔸Siyanür liçli madencilik yasaklanmalıdır.
🔸Ekokırım alanı, bağımsız gözlemcilerin denetimine açılmalı, delillerin karartılmasının önüne geçilmeli, süreç kamuoyuna açık biçimde yürütülmelidir.
🔸İnceleme heyetlerimizle suç mahallinde olacak ve bu süreci yakından takip ederek sorumlularının kanun önünde hesap vermelerini sağlayacağız.
🔸Ülke genelindeki eylemlerimizle bu suçu unutturmayacağız."
İMZACILAR:
2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi
78'liler Meclisi Girişimi
Adaların Atları Platformu
Adam-der
Adana Ekoloji Platformu
Adana Kadın Platformu
Agonya Doğa Koruma Girişimi
Akhisar Çevre Derneği
Alevi Bektaşi Federasyonu
Alevi Kültür Dernekleri
Alevi Kültür Dernekleri Altınoluk Şubesi
Altınoluk Şahinderesi Dayanışma Platformu
Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi
ARÇEP Artur Çevre platformu
Ardep ( Artvin Demokrasi Platformu)
Artvin Salınbaş Çevre Platformu-ASÇEP
Avcılar Kültür Sanat Derneği
Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu (AYEP).
Ayvalık Kadın İnisiyatifi
Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi
Ayvalık Tabiat Platformu
Ayvalık Tabiat Derneği
Bakırköy Kent Savunması
Bakırtepe Çevre Platformu
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
Bodrum Savunması
Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği,
Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu
Burhaniye Çevre Platformu
Burhaniye Halk İnisiyatifi
Bursa Su Kolektifi
Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ)
Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği
Çan Çevre Derneği
Çekerek Irmağı Özgür Akacak
Çeşme Çevre Platformu
Çeşme Ekoloji Platformu
Çiğli Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği
ÇİNE YAŞAM PLATFORMU (Çiyap)
Datça Demokrasi Platformu
Dem Parti Ekoloji ve Tarım Komisyonu
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM)
Demokrasi İçin Birlik
Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
Deştin Çevre Platformu
Devrimci 78'liler Federasyonu
Dikili Kültür ve Çevre Platformu (DİKÇEP)
DİSK Dev Yapı İş Sendikası Muğla Temsilciliği
DİSK Emekli-SEN Ege Bölge Temsilciliği
DİSK İstanbul Temsilciliği
Divriği Derneği
Divriği Kültür Derneği
Divriği Yaşam ve Doğa Derneği
Doğa İçin Sanat Derneği
Doğader
Doğal Yaşam Derneği
Doğama Dokunma Platformu
Doğanın Çocukları
Doğrama Dokunma Platformu
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)
Dünya Mirası Adalar
Edremit Demokrasi Platformu
Edremit DİSK Emekli-SEN
Edremit Körfezi Erzincanlilar Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Ege Çevre ve Kültür Platformu ( EGEÇEP)
EĞİTİM-SEN Edremit Temsilciliği
Ekoloji Birliği
Ekoloji Birliği Gençlik Meclisi
Ekoloji Birliği Kadın Meclisi
Ekoloji Kolektifi Derneği
Ekoloji Politik
Emek Partisi (EMEP)
Erzurumlular Dayanışma Federasyonu (EDAF)
EŞİTİZ- Eşitlik İzleme Kadın Grubu
Fethiye Kent Konseyi
Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu
Gaia Dergi
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
Gömeç Çevre Platformu
Green Justice Platform
Güllük Körfezi Koruma Platformu
Gümüşlük Forumu
Güzelçamlı Doğa Yürüyüşçüleri Grubu
Hayat Agaci Kadin Kooperatifi
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi
İHD Ankara Şube Ekoloji Komisyonu
İHD Çanakkale Şubesi
İkizdere Çevre Derneği
İkizdere Dernekler Federasyonu
İkizköy Çevre Komitesi
İklim Adaleti Koalisyonu
İnşaat İşçileri Sendikası
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
İzmir Yeşil Gelecek Derneği
Jineps Gazetesi
Kamu Emekçileri Sendikası (KESK)
KESK İstanbul Şubeler Platformu
Karaburun Sivil İnisiyatif
Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu
Karadeniz Ereğli Çevre Platformu (KERÇEP)
Karadeniz İsyandadır Platformu
Karakoçan Dayanışma İnisiyatifi
KAYY-DER Kültür Derneği
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kazdağları Ekoloji Platformu
Kazdağları Kardeşliği
Kazdağlı Kadınlar
KEÇİ Kültür Ekoloji Çevre ve İletişim Derneği
Kemaliye (Eğin) Güneşi Platformu
Kemaliye ve Köyleri Çevre Platformu
Kesk Çanakkale şubeler platformu
Kızılırmak Yerel dernekler federasyonu
Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği
Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD)
Koza Kültür Sanat ve Doğa Derneği
Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması
Kuşadası Çevre Platformu (KUŞAÇEP)
Kuşadası DİSK Eğitim-SEN Temsilciliği
Kuşadası DİSK Emekli-SEN Temsilciliği
Kuşadası Kadın Platformu
Kuşadası Kent Dayanışması
Kuşadası Kent Konseyi
Kuzey Ormanları Savunması
Küçükkuyu DİSK Emekli-SEN Temsilciliği
Küçükkuyu Sivil İnisiyatif Grubu
Malatya Çevre Platformu
Marmaris Kent Konseyi
Mersin Çevre ve Doğa Derneği
Mezopotamya Ekoloji Hareketi
Milas Kent Konseyi
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
MUÇEP Milas Meclisi
MUÇEP Datça Meclisi
Muğla Su İnisiyatifi
Munzur Çevre Derneği
Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği
Ordu Çevre Derneği
Özgürlükçü Gençlik
Patnos Dernekleri federasyonu
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi (76 Şube adına)
Polen Ekoloji Kolektifi
Samandağ RES Karşıtı Mücadele
Samsun Devrimci 78'liler Derneği
Sancaktepe Erbaalilar Derneği
Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV)
Sinop Nükleer Karşıtı Platform (Sinop NKP)
Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği (SNKPDER)
Silivri Çevre Derneği
Söke Çevre Platformu (SÖKEÇEP)
Sürdürülebilir Yaşam Derneği
Şezlongsuz Datça İnisiyatifi
Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Tarım Orman İş Çanakkale İl Temsilciliği
Tarım Orman İş Çanakkale Şubesi
Temiz Çevre Derneği - Antalya
Terme Çevre Platformu (TERME)
Türkiye İşçi Partisi (TİP)
TİP Küçükkuyu Belde Temsilciliği
Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP)
TMMOB Mudanya
TÜKODER-Tüketiciyi Koruma Derneği
Tüm Emeklilerin Sendikası Küçükkuyu Şubesi
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türk Tabipleri Birliği Çanakkale Şubesi
Tüm Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi
Uluslararası Çevre Gazetecileri Derneği (UÇE)
Validebağ Direnişi
Validebağ Savunması
Van Çevre Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği (VAN ÇEVDER)
Yarımada Yeşilleri
Yaşam ve Dayanışma Yolcuları
Yeni Foça Forum
Yenişehir Çevre Platformu
Yeryüzü Ekoloji Kolektifi
Yeşil Artvin Derneği
Yeşilırmak Çevre Platformu
Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi
Yeşil Sol İklim Krizi Çalışma Grubu
Yeşiller
Yurttaş Girişimi.