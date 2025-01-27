18 Yaşındaki Genç İntihar Etti: Silah Sesini Duyup Odaya Koştular, Korkunç Manzarayla Karşılaştılar

Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. Kız arkadaşıyla tartıştığı öne sürülen 18 yaşındaki genç, intihar etti. Gencin cansız bedenini, silah sesini duyarak odaya koşan ailesi buldu.

18 Yaşındaki Genç İntihar Etti: Silah Sesini Duyup Odaya Koştular, Korkunç Manzarayla Karşılaştılar

Denizli'nin Bozkurt ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Mert Kaya'nın (18) odasından silah sesi duyan ailesi genci kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Mert Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mert Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, yaşamını yitiren gencin kız arkadaşıyla yaşadığı tartışma neticesinde yaşamını sonlandırdığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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